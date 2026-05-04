Palio di Fucecchio: aperte iscrizioni dei cavalli, via alla prevendita dei biglietti

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(foto gonews.it)

Dal 5 al 17 maggio le iscrizioni per le previsite, biglietti già in vendita a prezzo ridotto in attesa della corsa del 24 maggio

In vista del Palio di Fucecchio, in programma domenica 24 maggio, entrano nel vivo le attività organizzative con l’apertura delle iscrizioni dei cavalli per le previsite, la partenza delle prevendite dei biglietti e la definizione delle procedure per gli accrediti stampa e fotografi.

Come iscrivere i cavalli. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 14 del 5 maggio fino alle ore 14 del 17 maggio. Si tratta di un passaggio fondamentale in vista delle previsite, con tutte le informazioni e le modalità disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.paliodifucecchio.it.

Biglietti. Parallelamente prende il via anche la prevendita dei biglietti. I tagliandi sono acquistabili al costo in prevendita di 40 euro per la tribuna e 20 euro per il prato, mentre il giorno del Palio alla biglietteria i prezzi saliranno rispettivamente a 50 e 25 euro. I biglietti per prato e tribuna sono disponibili presso la Tabaccheria Borghi in piazza Montanelli, mentre per il solo prato è possibile rivolgersi anche ad altri esercizi commerciali autorizzati e alle sedi delle 12 contrade. Ecco l'elenco degli altri rivenditori: Caffè Airone (viale Colombo/rotatoria Ferruzza), The Bar (centro commerciale via Fucecchiello), Isibar (viale Gramsci), Bar Montecatini (via Trieste), Bar Cappiano (piazza Donnini) e all’Alimentari Zucchi (via borgo Valori)

È previsto l’ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni (nati nel 2012 compresi) e per le persone con disabilità con accompagnatore, che dovranno ritirare il tagliando gratuito direttamente alle casse il giorno dell’evento.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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