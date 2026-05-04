Persona, scuola, sociale: gli interventi a Santa Maria a Monte

A Santa Maria a Monte è stato firmato un protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo per servizi e forniture dell’importo di Euro 35.000,00, rientrante tra questi lo sportello dello psicologo, la rete bibliotecaria, il servizio del pre-scuola e i servizi relativi al supporto dell’educativa scolastica per le situazioni di difficoltà e di fragilità. A dimostrazione che questa Giunta realizza gli obiettivi educativi, formativi e gestionali, integrando l'offerta formativa con le risorse comunali. Per quanto riguarda il servizio mensa, nell’anno 2025, lo stesso ha avuto una diversa organizzazione in linea con le normative vigenti a livello del settore alimentare, dell’affidamento dei servizi, e del personale del comune andando a potenziare e migliorare la qualità del servizio.

L’amministrazione comunale, che agisce in piena trasparenza, ha avviato anche per quest’anno una progettazione, che si è realizzata nel mese di Marzo e Aprile, secondo cui i genitori hanno potuto fare assaggi nelle mense scolastiche di tutti i plessi. I servizi scolastici sono a disposizione per dare risposte alle segnalazioni e richieste delle famiglie, con l’implementazione dei canali informatici istituzionali e sempre aggiornati con le modifiche. Per quanto riguarda il servizio del nuovo nido comunale, l’Amministrazione sta definendo i lavori della nuova struttura con la tempistica del bando del PNRR, per rispettare i termini del finanziamento e attivare il servizio per la collettività.

Per quanto concerne il sociale, l’amministrazione è attenta alla popolazione anche dal punto di vista del supporto alle fragilità, grazie allo sportello Antiviolenza con l’Associazione Frida, servizio essenziale, non solo per il nostro territorio, ma per tutti i comuni limitrofi. Con il servizio sociale gestito dall’Usl, vi è la presa in carico dei nuclei familiari, a cui viene dato un sostegno economico, tramite contributi e pacchi alimentari. Inoltre l’ Amministrazione sostiene economicamente le famiglie in fragilità con il contributo affitto per un importo di circa 25.000,00. euro. Per gli anziani è attivo il servizio di trasporto sociale convenzionato con Farmavalder

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

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