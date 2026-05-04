Persona, scuola, sociale: gli interventi a Santa Maria a Monte

Attualità Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile

A Santa Maria a Monte è stato firmato un protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo per servizi e forniture dell’importo di Euro 35.000,00, rientrante tra questi lo sportello dello psicologo, la rete bibliotecaria, il servizio del pre-scuola e i servizi relativi al supporto dell’educativa scolastica per le situazioni di difficoltà e di fragilità. A dimostrazione che questa Giunta realizza gli obiettivi educativi, formativi e gestionali, integrando l'offerta formativa con le risorse comunali. Per quanto riguarda il servizio mensa, nell’anno 2025, lo stesso ha avuto una diversa organizzazione in linea con le normative vigenti a livello del settore alimentare, dell’affidamento dei servizi, e del personale del comune andando a potenziare e migliorare la qualità del servizio.

L’amministrazione comunale, che agisce in piena trasparenza, ha avviato anche per quest’anno una progettazione, che si è realizzata nel mese di Marzo e Aprile, secondo cui i genitori hanno potuto fare assaggi nelle mense scolastiche di tutti i plessi. I servizi scolastici sono a disposizione per dare risposte alle segnalazioni e richieste delle famiglie, con l’implementazione dei canali informatici istituzionali e sempre aggiornati con le modifiche. Per quanto riguarda il servizio del nuovo nido comunale, l’Amministrazione sta definendo i lavori della nuova struttura con la tempistica del bando del PNRR, per rispettare i termini del finanziamento e attivare il servizio per la collettività.

Per quanto concerne il sociale, l’amministrazione è attenta alla popolazione anche dal punto di vista del supporto alle fragilità, grazie allo sportello Antiviolenza con l’Associazione Frida, servizio essenziale, non solo per il nostro territorio, ma per tutti i comuni limitrofi. Con il servizio sociale gestito dall’Usl, vi è la presa in carico dei nuclei familiari, a cui viene dato un sostegno economico, tramite contributi e pacchi alimentari. Inoltre l’ Amministrazione sostiene economicamente le famiglie in fragilità con il contributo affitto per un importo di circa 25.000,00. euro. Per gli anziani è attivo il servizio di trasporto sociale convenzionato con Farmavalder

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Notizie correlate

Santa Maria a Monte
Attualità
2 Maggio 2026

A Santa Maria a Monte 'Mellis Degustazioni': il miele diventa esperienza tra cucina, territorio e didattica

Non poteva che legarsi al nome del miele, in questo caso nella sua declinazione latina, il nuovo progetto della famiglia Ferri, fondatrice della storica azienda Valle di Pinino che inaugura “Mellis Degustazioni”, un [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
28 Aprile 2026

Gli studenti al depuratore Aquarno a lezione di economia circolare e concia

Ultime giornate di visita al depuratore Aquarno per gli studenti coinvolti in un progetto di sensibilizzazione sull’economia circolare e sulle opportunità formative legate alla concia promosso dal Consorzio Depuratore col [...]

Santa Maria a Monte
Attualità
28 Aprile 2026

Anche questo anno a Montecalvoli si festeggia il Primo maggio: corteo e comizio

Anche questo anno a Montecalvoli si festeggia il Primo maggio, festa dei lavoratori, con il corteo per le vie paesane e il comizio dei rappresentanti sindacali.Circolo La Perla Monteccalvoli La [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

torna a inizio pagina