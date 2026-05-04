Pisa invasa dai personaggi di Guerre Stellari: grande successo per 'Star Event'

Per due giorni Pisa si è trasformata in un vero e proprio set da “Guerre Stellari”. Un'invasione di appassionati e cosplayer provenienti da tutta Italia si è riversata nelle strade del centro nel ponte del Primo Maggio per l'edizione numero 10 di “Star Event”, l'evento dedicato a tutti gli appassionati del mondo Star Wars organizzato da Confcommercio Pisa, Collego ed EmPisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il contributo di Giusti Auto e BCC Banco Fiorentino e la partecipazione di Telethon.

Sabato 2 domenica 3 maggio grandi e piccoli hanno partecipato fin dalla mattina a esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, costruzioni, Scuola Padwan e Laboratori spaziali, tutto rigorosamente a tema Star Wars.

“Un'iniziativache sosteniamo con convinzione e che ha raggiunto una dimensione nazionale grazie a un'ottima organizzazione e alla capacità di crescere e innovarsi anno dopo anno: Star Event ha permesso di vivere nel cuore del centro un fine settimana all'insegna dello spettacolo e del divertimento, sono questi gli eventi di qualità che fanno bene alla città” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Vedere oltre 100 figuranti dare vita ai personaggi iconici della saga, è stato semplicemente emozionante, un'esplosione di energia, creatività e coinvolgimento che ha trasformato le strade di Pisa in un vero e proprio palcoscenico” afferma la presidente Pisa Centro di Confcommercio Francesca Bufalini.

Particolarmente emozionante l'allestimento dell'X-Wing in scala reale in Piazza XX Settembre, la parata in costume da Piazza Vittorio Emanuele a Borgo Largo che ha visto protagonisti più di 100 figuranti e la Battaglia sul Ponte di Mezzo, in scena sabato sera, dove grandi e piccoli in possesso delle iconiche spade laser lightsaber hanno dato vita a una coreografia affascinante.

“L'edizione numero 10 è stata davvero un grande successo” - il commento di Riccardo Di Nasso di ColLego, co-organizzatore dell'evento - “Dietro a questa iniziativa c'è un immenso lavoro di coordinamento, ma tutto ha funzionato per il meglio, regalando a Pisa un evento sensazionale e in alcuni casi davvero spettacolare, i laboratori per i più piccoli sono stati presi d'assalto fin dalla mattina e tutti sono rimasti a bocca aperta per le scenografie del film in scala reale, alcune realizzate appositamente per questo evento”.

“Il successo di questa nuova edizione conferma quanto Star Event sia in grado di attrarre ogni anno un numero sempre maggiore di appassionati, continueremo a sostenere un appuntamento ormai fisso per la nostra città, che permette di richiamare e trattenere a Pisa moltissimi turisti e visitatori che scelgono il nostro territorio in questa stagione” dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini

Fonte: Confcommercio Pisa

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