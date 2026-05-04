Piscina a Empoli, Masi (BE): "Il Comune vuole una gestione pubblica"

Ok alla Consulta dello sport, astensione su contributi a associazioni e soprattutto il tema della piscina comunale. Ma è stato "calmo" l’ultimo consiglio comunale di Empoli. A sottolinearlo con un video su Facebook è Leonardo Masi, capogruppo di Buongiorno Empoli, che evidenzia come i lavori si siano protratti fino a mezzanotte senza affrontare le proposte delle opposizioni.

L'astensione di Masi e del suo gruppo è su una variazione di bilancio e su un atto relativo all’acquisto di beni e servizi collegati, che coinvolgeva anche il tema della piscina comunale. “L’amministrazione mette 175.000 euro nella progettazione di lavori della piscina comunale”, osserva Masi, spiegando di aver chiesto chiarimenti sul futuro della gestione. In particolare, "se questo intervento segnasse un cambio di rotta rispetto all’ipotesi, avanzata nella scorsa legislatura, di affidamento ai privati".

“La risposta del sindaco è che probabilmente, riscontrate le difficoltà a trovare un privato, c’è il tentativo dell’amministrazione di recuperare quello spazio, migliorarlo, efficientarlo e mantenere una gestione in house”, riferisce. Una gestione che, pur avendo avuto problemi in passato, “sappiamo essere anche un po’ migliorata con il cambio dei vertici”.

Inoltre, Masi rivendica l’approccio del suo gruppo: “La nostra discussione in tutto questo consiglio comunale dimostra che stiamo sui fatti, che non siamo pregiudiziali, che facciamo politica, critica ma anche proposta e sappiamo riconoscere quando le cose vengono fatte e sono più vicine al nostro sentire politico”.

L’auspicio è ora quello di tornare presto in aula per discutere le proposte rimaste in sospeso: “Ci aggiorneremo in un futuro, spero a breve, rispetto agli atti presentati anche dal nostro gruppo consiliare”.

Sul bilancio consuntivo, la posizione della sinistra è stata netta: voto contrario, pur riconoscendo la correttezza formale dell’atto. “Abbiamo votato contro, si tratta di bilancio, abbiamo riconosciuto la correttezza formale dell’atto, abbiamo fatto notare le problematiche”, spiega. Tra queste, “la difficoltà di riscuotere il dovuto” e “la difficoltà di impegnare tutto ciò che è all’inizio dell’anno l’amministrazione dice di voler fare”, oltre alla questione della composizione generale del bilancio. “Questa è la critica che fa sì che ci sia maggioranza e opposizione. È il punto centrale di un’amministrazione”.

“Abbiamo votato a favore alla nascita della Consulta dello sport”, continua Masi. Astensione invece sul regolamento dei contributi per associazioni e comitati culturali: “Avendo delle perplessità vi invito a chi è maggiormente interessato di riascoltare il consiglio comunale”. Questi ultimi due provvedimenti, infatti, includevano il succitato stanziamento di 175.000 euro destinato alla progettazione di futuri interventi sulla piscina comunale.