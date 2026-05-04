Pozzale Diffuso, la presentazione del romanzo di Ciriaco Offeddu

Comincia un nuovo mese di appuntamenti culturali organizzati dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36), tra i quali anche la nona edizione di “Leggenda festival”. Ma prima, da segnare in agenda il secondo incontro per il ciclo “Il Pozzale diffuso” che vedrà ospite lo scrittore Ciriaco Offeddu ed il suo romanzo Istella Mea (Giunti Editore). La presentazione si svolgerà venerdì 8 maggio 2026, alle 17.30, al circolo ARCI di Pozzale (via Sottopoggio per San Donato, 23, Empoli). L’ingresso è libero.

Programma alla mano: sabato 9 maggio, alle 10, torna “Civico 0” alla biblioteca comunale con il gruppo di lettura della Fucini 'Preferirei di no'. Il libro di cui si parlerà è La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. Un romanzo ambientato in Sicilia nel 18° secolo e vincitore del Premio Campiello 1990, è diventato un classico della letteratura e parla di una donna che diventa padrona del proprio destino attraverso lo studio e la crescita intellettuale. Per informazioni: amicibibliofucini2@gmail.com

L’iniziativa è a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli.

Per consultare tutto il programma, basta un clic al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/le-iniziative-di-maggio-in-biblioteca-renato-fucini/

E a Palazzo Leggenda? Sabato 9 maggio, alle 10.30, ci sarà ‘Nati per leggere a Palazzo Leggenda’: un momento speciale per avvicinarsi ai libri fin dai primi mesi di vita con i Baby M-assaggi. Un primo viaggio sensoriale, tra ascolto e meraviglia. Un momento unico per stimolare l’attenzione, la curiosità e il legame con le parole fin dai primissimi mesi di vita. (Da 6 a 18 mesi con prenotazione consigliata).

Alle 16.30, ecco l’appuntamento ‘Dal libro al fare’, un pomeriggio dedicato alle api. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, che si celebra il 20 maggio, sarà un viaggio alla scoperta di qualcosa di più su questo affascinante insetto sociale. L’incontro si concluderà con una attività a tema “ape”. (Da 3 a 9 anni con prenotazione consigliata).

La settimana, però, prenderà il via il mercoledì nella Torre delle storie con letture animate per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni; giovedì 7 maggio, alle 17, appuntamento con ‘Creatività giocando’, Lego al computer… Star Wars Day edition! Per celebrare il mondo di Star Wars, nella Galassia di Palazzo Leggenda le astronavi e le spade laser si costruiranno con mattoncini e infiniti pixel. Attività su prenotazione, per ragazze e ragazzi 8-12 anni.

E venerdì 8 maggio, alle 17, ‘Dal libro al fare’, laboratorio Piccole onde, grandi emozioni! Dopo aver letto l’esilarante libro Un mare di tristezza dell’autrice Silvia Borando, che sarà ospite di Leggenda Festival, i partecipanti daranno vita a un mare di carta, fatto di onde, alghe e tutte le specie che popolano il grande fondale blu. (Da 2 a 6 anni prenotazione consigliata).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa