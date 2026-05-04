'Respira', gli ultimi appuntamenti in calendario

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Anche la seconda edizione sta riscuotendo un grande successo e tanti eventi sono da tutto esaurito

Rallentare e riconnettersi con ciò che ci circonda e con noi stessi. La kermesse denominata “Respira”, seconda edizione, sta riscuotendo un gran successo e tanti eventi sono da tutto esaurito. La programmazione prosegue e in questo momento ci sono pochi posti disponibili: solo per la conferenza del 9 maggio, per l'evento dedicato agli oli essenziali del 15 maggio e pochissimi posti per il trekking del 16 maggio.

Si segnala “Musica nei parchi” che per il concerto del giovane pianista Leonardo Ruggiero, al parco di Serravalle, venerdì 8 maggio alle 18, è consigliato di essere muniti di coperta da pic nic, o un telo o un cuscino per accomodarsi direttamente sul prato. L’evento è a cura del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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