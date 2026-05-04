Rifiuti speciali abbandonati a Livorno, due denunciati: sequestrati terreni e mezzi

Intensificati i controlli dei Carabinieri della provincia di Livorno nell’ambito della tutela ambientale e del contrasto agli illeciti legati alla gestione dei rifiuti. Nel corso di un’attività di perlustrazione, i militari del Nucleo Forestale di Montenero, insieme al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF), hanno denunciato due persone all’autorità giudiziaria, tra cui il titolare di un’impresa.

L’intervento ha permesso di individuare, all’interno di due terreni agricoli privati, un deposito incontrollato di rifiuti speciali, in parte pericolosi e in parte assimilabili agli urbani. I materiali, derivanti da lavorazioni edili e artigianali, risultavano abbandonati al suolo senza alcun sistema di stoccaggio conforme alle normative ambientali.

Durante gli accertamenti è stata inoltre rilevata la realizzazione di una strada lunga circa 42 metri, costruita senza il necessario permesso.

A seguito delle violazioni riscontrate, i Carabinieri hanno disposto il sequestro dei terreni e dei mezzi della ditta presenti nelle aree interessate, segnalando la vicenda all’autorità giudiziaria labronica per l’ipotesi di reati previsti dal Codice dell’ambiente