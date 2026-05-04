San Giovanni Valdarno, atto vandalico al parco Falcone e Borsellino

Atto vandalico nei giorni scorsi nel parco pubblico intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Come reso noto dal Comune ignoti hanno danneggiato il cartello commemorativo dedicato ai due magistrati, simboli della lotta alla mafia, facendo cadere il palo di sostegno e provocando il distacco e la rottura della lastra in marmo che riporta i loro nomi, posizionata nel giardino tra via Milano e viale Gramsci.

"Un gesto che non rappresenta soltanto un episodio di incuria o teppismo, ma che assume un significato ben più profondo e grave: l’oltraggio alla memoria di due figure che hanno sacrificato la propria vita per difendere lo Stato e la legalità" viene affermato dal Comune. "La distruzione della targa commemorativa è stata accolta con forte indignazione dall’amministrazione comunale e dalla cittadinanza".

Il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi ha annunciato che procederà con la denuncia formale dell’accaduto alle autorità competenti. L’area del parco, inoltre, è dotata di un sistema di videosorveglianza, elemento che potrebbe contribuire all’identificazione dei responsabili.

Nei prossimi giorni il Comune provvederà al ripristino del cartello danneggiato. "Allo stesso tempo, si rinnova l’appello al rispetto dei beni pubblici e dei simboli che rappresentano la storia e i valori condivisi della comunità".

Notizie correlate