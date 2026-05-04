Santa Croce città del tennis: appuntamento col torneo giovanile

Nel mezzo del più grande boom della storia del tennis italiano, la quarantaseiesima edizione del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno (Pisa) dal 9 al 16 maggio, è pronta a lustrare i suoi gioielli, i futuri campioni che a breve andranno a calcare i più importanti palcoscenici dei circuiti ATP e WTA. Una tradizione di successi ormai consolidata, tanto da diventare quasi una garanzia: dai campi del Cerri sono passati, lungo il corso della storia, ventidue futuri vincitori di almeno un torneo dello Slam e sedici futuri numeri uno al mondo, ultimo dei quali Jannik Sinner, il fenomeno che sta riscrivendo ogni parametro del tennis italiano e, perché no, anche di quello mondiale.

L’ITALIA CREDE NELL’IMPRESA – Eppure la liaison tra il tennis italiano e il torneo internazionale di Santa Croce ha attraversato un lungo periodo di freddezza: basti pensare che l’ultimo successo azzurro risale a undici anni fa con Andrea Pellegrino, mentre tra le donne dobbiamo tornare al trionfo di Gabriella Boschiero risalente addirittura al 1989. Un’anomalia, considerando che da qui, ad ogni edizione, sono transitati gli elementi più forti del nostro movimento. Non fanno eccezione i tempi più recenti, che hanno visto passare da Santa Croce l’attuale numero del ranking mondiale, oltra a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini.

Quest’anno, almeno sulla carta, ci sono le condizioni giuste per un colpo tricolore: l’Italia infatti potrà piazzare ben due giocatori tra le prime otto teste di serie, una presenza così significativa che mancava da tantissimo tempo. Stringendo lo zoom, sarà soprattutto la Toscana ad essere grande protagonista grazie a Raffaele Ciurnelli e Matteo Gribaldo, rispettivamente numero 24 e 28 al mondo tra gli under 18 e teste di serie numero 4 e 6. Due esplosioni avvenute quasi in parallelo, che lasciano ben sperare: Ciurnelli, umbro di nascita ma da tanti anni in forza al Ct Giotto Arezzo, ha vinto nel 2026 due tornei ITF J300 (dello stesso grado di Santa Croce) a Casablanca e Villena, che lo hanno fatto impennare in classifica, mentre il pistoiese Gribaldo, dopo l’esperienza agli Australian Open, ha centrato due finali nei J300 di Vrsar e Beaulieu sur Mer.

Tra gli azzurrini (in main draw ci sarà anche il piemontese Simone Massellani) e il titolo tuttavia c’è un mondo, in senso non soltanto figurato. Tra gli otto top 30 presenti e i tantissimi prospetti al via il torneo offrirà il consueto giro dell’atlante, con rappresentanti provenienti dai cinque continenti: dal favorito di Taipei Kuan Shou Chen al portoricano Yannik Alvarez, dal peruviano Nicolas Baena al kazako Damir Zhalgasbay, storie e culture tennistiche e di vita si intrecceranno in uno spettacolo ricco, variegato e di altissimo livello.

LA SERBA CVETKOVIC PER IL BIS – Analizzando l’entry list femminile desta curiosità la presenza di Anastasija Cvetkovic, già vincitrice nell’edizione dello scorso anno: la diciassettenne serba, attualmente numero 13 delle classifiche mondiali under 18 e seconda favorita al Cerri alle spalle dell’argentina Larraya Guidi, si presenta alla ricerca di una doppietta consecutiva rarissima. Nella storia del torneo, infatti, un’impresa simile è riuscita soltanto in due occasioni agli argentini María Emilia Salerni (1999-2000) e Brian Dabul (2001-2002). In un tabellone qualitativamente interessante per la presenza di sette top-40, potranno dire la loro in ottica successo l’indiana Maaya Rajeshwaran Revathi (29 al mondo), l’australiana Renee Alame (37 al mondo) e la ceca Sofie Hettlerova (38 al mondo).

IL PROGRAMMA COMPLETO – La quarantaseiesima edizione del torneo internazionale juniores di Santa Croce prenderà il via sabato 9 maggio con le qualificazioni. Da lunedì 11 si apriranno i tabelloni principali di singolare e di doppio, fino alle finali di sabato 16 maggio. Il Ct Villanova Empoli affiancherà il circolo santacrocese mettendo a disposizione i propri campi per gli allenamenti dei giocatori. Le finali verranno trasmesse in differita su Supertennis (canale digitale terrestre 64) e in diretta sulla app Supertennix. L’ingresso è libero per tutta la durata della manifestazione.

“In un tempo in cui il mondo sembra correre veloce verso l’incertezza – queste le parole alla vigilia del direttore del torneo Simone Martini -, in cui le notizie quotidiane parlano troppo spesso di conflitti e tensioni, lo sport giovanile rappresenta ancora uno degli ultimi spazi autentici di speranza. Guardare questi ragazzi scendere in campo, con i loro sogni negli occhi e il futuro nelle mani, ci ricorda cosa conta davvero. Ci ricorda che esiste ancora un linguaggio universale fatto di passione, impegno e condivisione, capace di unire culture, nazioni e storie diverse. Oltre a tutti i partecipanti, un ringraziamento speciale va al mio meraviglioso staff, cuore pulsante di questo torneo, che con passione, dedizione e professionalità rende possibile ogni anno qualcosa che va ben oltre lo sport. Agli allenatori, alle famiglie e a chi ogni anno contribuisce a rendere unico questo evento, il mio più sincero grazie”.

Fonte: Ufficio stampa