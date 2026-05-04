Santa Maria a Monte, arriva la rievocazione dell'assedio medievale

Santa Maria a Monte torna indietro nel tempo e si prepara a rivivere uno degli episodi più significativi della propria storia: l’assedio di Sancta Maria ad Montem, avvenuto nell’agosto del 1327.

Sarà un vero salto nel passato “Medioevo In Borgo”, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa, Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte e Associazione Amici della Chiocciola con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

Domenica 10 maggio, a partire dalle 10.30 e per l'intera giornata, il borgo a forma di chiocciola sarà proiettato nel Medioevo, quando il 2 agosto 1327 il borgo fortificato, primo avamposto militare del Valdarno, dopo un lungo assedio venne conquistato dall'esercito di Firenze ai danni del signore di Lucca Castruccio Castracani che occupò Santa Maria a Monte nel 1317.

Il commento del Presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini: “Questa è una festa importante ed è fondamentale perché troppo spesso Santa Maria a Monte viene sottovalutata rispetto ad altri borghi del territorio. È un borgo con una storia straordinaria, spesso poco conosciuta anche dai suoi stessi abitanti. Questa festa serve proprio a questo: far capire il valore di Santa Maria a Monte, sia dal punto di vista storico che culturale e turistico”.

“Questa iniziativa dimostra quanto sia fondamentale il volontariato: un ente locale da solo non può organizzare eventi di questo tipo” afferma il Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande “Serve collaborazione, passione e impegno condiviso. Il titolo non è casuale: Santa Maria a Monte è un borgo di origine medievale e rievocarne la storia significa riportare in vita le nostre radici. In un presente spesso complesso, guardare al passato può essere anche un modo per riscoprire identità e valori”.

“Dietro un evento come “questo c’è un grande lavoro di squadra e una forte unità di intenti tra tutte le realtà coinvolte” spiegano Luca Favilli e Elisabetta Pasquinucci, Coordinatore e Referente Sindacale Confcommercio Pisa “Abbiamo creduto fin da subito in questa iniziativa perché rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazioni, amministrazione e territorio. L’obiettivo è duplice: da una parte promuovere il territorio, ancora poco conosciuto rispetto ad altri borghi, dall’altra creare una ricaduta positiva sulle attività economiche e sulla vita del centro storico”.

“Medioevo nel borgo – Rievocazione Storica AD 1327 Augustus’ rappresenta un’iniziativa con un chiaro valore strategico: integra valorizzazione dell’identità locale, attrattività turistica e attivazione economica diffusa” spiega il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa Valter Tamburini “In un contesto distintivo come Santa Maria a Monte, il progetto ‘Borgo a Chiocciola’ diventa leva di posizionamento, capace di trasformare patrimonio storico e saperi artigianali in un’esperienza strutturata e ad alto valore. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest è impegnata a sostenere iniziative di questo tipo, che favoriscono la destagionalizzazione dei flussi, rafforzano il commercio di prossimità e generano coesione sociale attraverso il coinvolgimento della comunità.”

“Questo è il secondo grande evento che organizziamo” commenta il Presidente dell’Associazione Amici della Chiocciola Stefano Leoni: “Abbiamo trovato grande collaborazione da parte del Comune e di Confcommercio. Quando c’è unione, si raggiungono risultati importanti. È una sfida, ma siamo convinti di poterla vincere, perché abbiamo un contesto unico e tanta passione”

Un'esperienza immersiva tra storia, cultura e tradizione, che abbraccerà l'intero centro storico tra spettacoli, mercatini, giochi in legno, esibizioni di falconeria, combattimenti e il Pranzo Medievale.

La centralissima Piazza della Vittoria ospiterà mercatino con area street food e le spettacolari esibizioni di falconeria alle ore 12, 16 e 18.30, oltre al tradizionale Gioco del Panforte dove chiunque potrà cimentarsi nelle prove e partecipare al torneo in programma alle 15.30. Per le vie del borgo spettacoli itineranti con sbandieratori, inquisitori e i Cantori Bucellanti.

Presso la Rocca si terranno le visite guidate alla scoperta della storia di Santa Maria a Monte con il “Daria Secret Pisa – Tour della Città Sotterranea” alle

11.30 e alle 18.30 e il “Tour del Borgo insieme a Castruccio Castracani”, alle 15.30 e alle 17.30.

Piazza Marconi sarà teatro delle esibizioni degli arcieri e del Laboratorio di pietra serena, mentre in via Roma i più piccoli potranno divertirsi con il truccabimbi, i giochi in legno medievali e ammirare le opere del pittore MaU'ei.

In piazza Don Mannari, di fronte alla Collegiata, andranno in scena i combattimenti a cura della Compagnia dei Combattenti alle 12, alle 14.30 e alle 18.30, mentre piazza Santi Politi sarà la casa del boia e delle torture.

Presso la Cisterna medievale e la Biblioteca scuola di pittura medievale con Pittori Manzi, mentre in via Carducci ci saranno il Laboratorio di Terracotta (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30) e il Laboratorio di Calligrafia (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18); la Dama delle Bolle Giganti, pitture su ceramica, arti e mestieri.

Presso il Ristorante Ambra Nera sarà possibile prenotare il Pranzo Medievale al numero 333 8459829 e in anteprima sabato 9 maggio la Cena Medievale con delitto presso l'Hotel Il Poeta in località Ponticelli (info e prenotazioni 0587 709090 o poeta@hotelilpoeta.it)

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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