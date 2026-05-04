Su scooter rubato, tentano furto in un camper: arrestati

Cronaca Firenze
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Dal balcone ha visto due persone rubare in un camper e ha chiamato la polizia. Una coppia di trentenni è stata colta con le mani nel sacco a Firenze, entrambi sono finiti in manette.

Nella notte del 1 maggio i due sono andati in scooter in via Pistoiese e hanno rotto il finestrino di un camper, sono entrati e usciti con un oggetto in mano. Un vicino ha visto tutto e chiamato il 112, rimanendo in contatto con gli operatori per fornire tutte le descrizioni dettagliate della situazione.

La polizia è giunta sul posto e ha notato i due che, viste le volanti, hanno provato a fuggire. L'uomo, un 33enne di origini bulgare, ha abbandonato lo scooter per andare via a piedi; la donna, 35enne anch'essa bulgara, è stata fermata. Dopo un breve inseguimento e qualche colluttazione, il 33enne è stato bloccato.

Il 33enne è stato trovato con cacciavite, una forbicina, una chiave inglese, un set di chiavi esagonali, un coltello multiuso, un apri-bottiglia e una torcia a mano. Aveva anche capi di abbigliamento, poi restituiti al proprietario. Il motorino era invece stato rubato, la targa alterata. I trentenni sono finiti in manette.

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