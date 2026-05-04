A Pisa il progetto di un centro di ricerca sul rapporto etico tra uomo e macchina

Domani, martedì 5 maggio, alle ore 10.30 presso la sede della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa
Domani, martedì 5 maggio, alle ore 10.30 presso la sede della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa (Via Santa Maria 155), si terrà un incontro dedicato ai temi della diplomazia globale e delle relazioni internazionali. L'evento è a cura del Prof. Silviu Rogobete della West University of Timișoara (Romania), che per l'occasione terrà alle ore 10.40 un workshop dal titolo 'The Ethical Compass: Navigating Global Diplomacy and International Relations'.
Durante la giornata il Direttore della Scuola, Christopher Fotheringham (PhD), insieme al Prof. Cristiano Ripoli, presenterà il progetto di un Centro di Ricerca dedicato al rapporto etico tra uomo e macchina, con l'organizzazione di una prima conferenza da tenersi nei prossimi mesi. Gli organizzatori spiegano che si tratterà del primo centro accademico ad aprire il dibattito su una questione sempre più centrale: come le future generazioni di professionisti, in particolare mediatori e negoziatori, potranno utilizzare l'intelligenza artificiale senza esserne condizionati.
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