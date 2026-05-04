Servizio Civile Regionale, domande aperte: 16 posti a Empoli

Aperto il bando di Regione Toscana con Giovanisì. Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 29 anni
La Regione Toscana con Giovanisì ha pubblicato il bando per il Servizio Civile Regionale che mette a disposizione 2.396 posti su 399 progetti presentati da enti pubblici e associazioni del territorio.
Il bando offre ai giovani l’opportunità di svolgere un’esperienza di servizio civile della durata di dodici mesi presso realtà attive sul territorio, in diversi ambiti dal sociale alla cultura fino ai servizi, con un assegno mensile pari a 507,30 euro.
Nelle sedi di Empoli degli enti che offrono la possibilità di candidarsi sono disponibili 16 posti.
Possono presentare domanda le giovani e i giovani tra i 18 e i 29 anni, residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, che si trovino in condizione di non occupazione.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, entro le ore 12:00 del 10 giugno 2026.
Tutte le informazioni, come partecipare e inviare la domanda su giovanisi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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