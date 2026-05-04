Settant’anni di Fiorentina: mostra inedita alla Festa del Giaggiolo

Un ‘obiettivo’ storico e uno sguardo contemporaneo, un punto di vista orientato al segno indelebile lasciato dalla Fiorentina in settant’anni di storia del calcio e delle forti emozioni che hanno caratterizzato la parabola centenaria della società sportiva. L’amore per il calcio vestito di Viola si intreccia alla passione di Francesco Cerbolini, tifoso viola, sportivo, innamorato del pallone e della due ruote, scomparso nel 2012. Un salto nel passato che corre sul filo della fotografia ed invita a compiere un viaggio inedito, scandito da decine di scatti in bianco e nero e a colori che ripercorrono il glorioso cammino della squadra gigliata, con i nomi di tutti i calciatori e le formazioni ufficiali, raccolte, identificate anno per anno. Dal 1926 al 1996 anno in cui l’appassionato chiantigiano interruppe la sua attività. Sono questi i tesori svelati dalla Festa del Giaggiolo, provenienti da una collezione che la famiglia di “Cecchino” ha voluto donare al Comitato Turistico San Polo, presieduto da Leonardo Cappelletti.

Una mostra aperta a tutti che ha arricchito il tradizionale appuntamento che si è tenuto in questi giorni in omaggio alla bellezza, ai profumi e alle mille declinazioni dell’Iris, fiore simbolo della Toscana e del Chianti con un ricco programma di iniziative tra camminate, artigianato, spettacoli, sport, giochi per i più piccoli, musica, attività di intrattenimento, street food, gastronomia tipica locale che il Comitato Turistico San Polo, insieme al Comune di Greve in Chianti, ha organizzato negli spazi pubblici e non solo della frazione. L’inaugurazione, tenutasi qualche giorno fa, al primo piano del Circolo SMS L’Unione San Polo, con tanto di taglio del nastro, è avvenuta ad opera del sindaco Paolo Sottani, dell’assessore allo Sport Paolo Tepsich, insieme al giornalista Niccolò Ceccarini che ha curato l’evento ed l’ex calciatore, nonché ospite d’eccezione, Lorenzo Amoruso. Il percorso espositivo ha compreso anche l’allestimento di maglie storiche della Fiorentina, appartenute a grandi giocatori, come quella del capitano Davide Astori.

“Siamo orgogliosi di questo evento che ha esposto una carrellata di immagini del passato e che ci ha permesso di tornare indietro con la memoria - dichiara Leonardo Cappelletti - per conoscere e valorizzare nomi e volti delle formazioni che si sono susseguite nel tempo, un secolo di vita e passione per il calcio, compiuto quest’anno dalla Fiorentina che abbiamo voluto celebrare con l’attività certosina di un fotografo, il nostro caro amico Cecchino, che vogliamo ricordare anche in questa speciale occasione. La mostra è talmente bella e interessante per il patrimonio fotografico che abbiamo potuto condividere con la comunità, grazie alla donazione della famiglia di Francesco,che intendiamo continuare a proporre per una durata più ampia negli spazi del circolo SMS L’Unione di San Polo”.

Per l’unicità della mostra, che è una delle prime iniziative dedicate al centenario della Fiorentina, e lo straordinario lavoro dei volontari e delle volontarie il sindaco Paolo Sottani vuole esprimere un ringraziamento all’organizzazione. “Una bellissima mostra impreziosita dal valore della memoria sportiva – commenta il sindaco - che fissa nel tempo la nascita, la crescita nelle diverse stagioni calcistiche e gli anni d’oro della Viola attraverso la raccolta inedita di questi scatti di Cecchino, ringrazio per le emozioni che ci hanno trasmesso il team del Comitato turistico di San Polo, la famiglia donatrice e tutti coloro che hanno reso ancora una volta questa festa un patrimonio di comunità dedicato al giaggiolo e alle tante attività sociali, culturali, produttive che identificano il Chianti e ci legano al nostro meraviglioso territorio”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa