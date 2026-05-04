Si svela l'identità 'Divin Boccaccio': il nuovo progetto di valorizzazione turistica locale

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Lunedì 4 maggio, l’Associazione Terra di Valdelsa mette in mostra il marchio e la strategia di marketing territoriale

Unire l’eredità letteraria di Giovanni Boccaccio all’eccellenza dei prodotti, dei progetti e dei soggetti locali servirà a creare un’esperienza turistica unica. È proprio questo il cuore di “DIVIN BOCCACCIO”, quale piano strategico di marketing territoriale, promosso dall’associazione Terra di Valdelsa, in presentazione ufficiale lunedì 4 maggio nel Salone delle Feste della Fattoria del Bassetto a Certaldo.

​"Quello che presentiamo oggi è il sigillo di un lavoro già iniziato e che trova conferma e risposte nei risultati" spiegano i rappresentanti di Terra di Valdelsa. "Oggi vogliamo che il brand 'DIVIN BOCCACCIO' diventi sinonimo di qualità e autenticità, e che sia un richiamo irresistibile per chi cerca la vera essenza della Toscana e che può trovare nel nostro territorio"

​L’incontro, è l'occasione per fare rete per il territorio, e vedrà appunto la partecipazione degli operatori del settore, produttori enogastronomici, istituzioni locali e organizzazioni di categoria.

L'obiettivo è ambizioso: incentivare le forze produttive e ricettive per rafforzare l'attrattività verso il territorio in una destinazione d’eccellenza, capace di richiamare visitatori, grazie ad un’offerta integrata tra cultura e gusto.

​I risultati sono e saranno tangibili proprio grazie a questo progetto che non nasce dal nulla, questo format rappresenta infatti la concretizzazione di un percorso già avviato con successo dall’associazione fin dalla propria costituzione.

I segnali di crescita sono evidenti e conseguenti alle diverse azioni già messe in campo grazie all'attivismo di tutti i player: dal cittadino sino agli operatori di settore e grazie alla fondamentale sensibilità istituzionale.

Adesso occorre proseguire con azioni incisive e determinanti:

• ​Fare Rete: I soci collaborano attivamente, creando sinergie che abbattono l’isolamento dei singoli operatori, ottimizzano i costi e aumentano il potenziale attrativo

• ​Influencer Marketing: il costante coinvolgimento di content creator è funzionale per raccontare al meglio il territorio in chiave moderna e digitale.

• ​Presenza Internazionale: La partecipazione alle principali fiere di settore ha già generato un incremento reale delle prenotazioni nelle strutture ricettive locali.

​Queste, sono solo alcune delle azioni che si racchiudono sotto l'operato a marchio "DIVIN BOCCACCIO"; adesso il progetto entra nella sua fase più operativa, dove i prodotti e i progetti degli operatori locali diventano i veri protagonisti dell'offerta turistica, trasformandosi in magneti culturali.

Il visitatore non viene più solo per ammirare il paesaggio, ma per scoprire le storie, le mani e i sapori che rendono questa terra un luogo unico al mondo

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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