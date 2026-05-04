Stanziati 175mila euro per progettare la riqualificazione della piscina comunale di Empoli

Con le ultime variazioni al bilancio di previsione approvate nel Consiglio comunale del 30 aprile 2026, (approvata con 12 voti favorevoli, 2 astenuti e 4 contrari) sono stati stanziati 175mila euro, con avanzo di bilancio, per un incarico di progettazione per la riqualificazione integrale della piscina comunale di viale delle Olimpiadi.

Nel suo intervento, il sindaco Alessio Mantellassi ha definito l'intervento "una strada da percorrere" per arrivare all'obiettivo complessivo della ristrutturazione dell'impianto: "La struttura è una buona struttura ma che ha una sua età, essendo stata inaugurata nel 1980, e ha bisogno di tanti interventi con una progettazione che non si può improvvisare. Alcuni pezzi li abbiamo già progettati per partecipare a un bando della Regione Toscana per il rifacimento dell'ingresso e lavori di consolidamento strutturale, continuiamo a interessare enti come la Regione e il Ministero dello Sport per tutto il resto".

Il sindaco è inoltre intervenuto anche durante la conferenza stampa indetta da Aquatempra, dicendo che "c'è soddisfazione da parte del Comune come socio pubblico per la nuova gestione di Aquatempra, grazie al presidente Filippo Sani, al nuovo Cda e a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici per questa stagione di rinnovamento al servizio della comunità. È stato presentato un rebranding che però mostra l'approccio professionale di Aquatempra nel fornire servizi, con un senso di crescita e una vocazione pubblica sempre al centro. Lo vediamo con i servizi a costi ridotti o azzerati per l'utilizzo degli impianti verso la comunità e le tante attività che anche d'estate accompagnano un ampio bacino di utenti, parliamo di 103mila accessi totali per il solo impianto di Empoli. Il Comune è soddisfatto della gestione trasparente di questa società pubblica al 100% e come ho avuto modo di ribadire in Consiglio comunale, con un rinnovato clima di serenità verso i soci pubblici, i dipendenti, i sindacati e con le società sportive".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa