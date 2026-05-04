Taiji all'alba: al via le lezioni gratuite nel parco della Pubblica Assistenza di Limite

Una ginnastica dolce, praticata all'aperto, capace di ridurre stress, dolori muscolari e migliorare il benessere generale. Sono alcuni dei principali benefici del Taiji, antica disciplina cinese che unisce movimento, respirazione e concentrazione, con effetti positivi sia sul corpo che sulla mente.

Sabato 2 maggio si è svolto il primo incontro di 'Taiji all’alba', un'iniziativa pensata per far conoscere e avvicinare il pubblico a questa disciplina. L'evento è stato organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Il Cerchio del Drago insieme alla Farmacia Medri.

Le lezioni, che si terranno per tutto il mese di maggio, si svolgeranno ogni sabato mattina dalle 8.30 alle 9.30 presso il parco della Pubblica Assistenza di Limite.

L’iniziativa è gratuita ed è aperta a tutti, senza limiti di età o particolari requisiti fisici.

Fonte: Scuola di Arti Marziali Il Cerchio del Drago ASD

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