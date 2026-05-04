Taiji all'alba: al via le lezioni gratuite nel parco della Pubblica Assistenza di Limite

Attualità Capraia e Limite sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Una ginnastica dolce, praticata all'aperto, capace di ridurre stress, dolori muscolari e migliorare il benessere generale. Sono alcuni dei principali benefici del Taiji, antica disciplina cinese che unisce movimento, respirazione e concentrazione, con effetti positivi sia sul corpo che sulla mente.

Sabato 2 maggio si è svolto il primo incontro di 'Taiji all’alba', un'iniziativa pensata per far conoscere e avvicinare il pubblico a questa disciplina. L'evento è stato organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Il Cerchio del Drago insieme alla Farmacia Medri.

Le lezioni, che si terranno per tutto il mese di maggio, si svolgeranno ogni sabato mattina dalle 8.30 alle 9.30 presso il parco della Pubblica Assistenza di Limite.

L’iniziativa è gratuita ed è aperta a tutti, senza limiti di età o particolari requisiti fisici.

definitivo taiji all'alba

Fonte: Scuola di Arti Marziali Il Cerchio del Drago ASD

Notizie correlate

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
30 Aprile 2026

Alla Ex Fornace Pasquinucci si inaugura la mostra 'Street Photography'

Sabato 9 maggio alle 17.30, verrà inaugura nella Ex Fornace Pasquinuccidi Capraia e Limite la mostra fotografica collettiva 'Street Photography' a cura del giornalista e critico Giuseppe Ferraina. "Esiste un [...]

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
9 Aprile 2026

Cultura diffusa, l’assessora Manetti nell'Empolese Valdelsa

Prosegue il viaggio nella “cultura diffusa” promosso dall’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori [...]

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
13 Febbraio 2026

A Limite sull'Arno un incontro pubblico sul ritorno del lupo

Il ritorno del lupo e le prospettive di convivenza con l’uomo saranno al centro della serata divulgativa “Uomini & Lupi - Dalla conoscenza alla coesistenza”, in programma, questa sera, venerdì [...]



Tutte le notizie di Capraia e Limite sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina