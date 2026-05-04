Team Karate Nava, podi importanti agli italiani assoluti

Ancora medaglie, ancora soddisfazioni per il Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto (Pisa). I Campionati Italiani Assoluti di Karate, disputati nel fine settimana scorso a Santa Marinella, in provincia di Roma, hanno regalato nuovi splendidi podi tricolori alla società pisana.

A salire sul podio sono stati Mattia Devicienti, nella categoria esordienti fino a 60 kg, e Luca Mastromarino, nella categoria fino a 50 kg: entrambi hanno conquistato la medaglia di bronzo in una competizione che ha visto la partecipazione di ben 23 giovani atleti, rendendo il risultato ancora più significativo in un panorama agonistico di alto livello.

Successi che confermano ancora una volta la qualità della scuola del Maestro Eduardo Nava e di suo figlio Syamon, da anni ai vertici del karate nazionale. Un percorso di crescita costruito con dedizione e passione, grazie a un lavoro attento e costante rivolto ai giovani talenti, che continua a dare frutti importanti sia sul piano agonistico che su quello formativo.

Le soddisfazioni sono proseguite oltre: nella categoria juniores Lavinia Alcamo e Alessio Casalini hanno conquistato la medaglia d'oro, Filippo Ivone si è messo al collo l’argento e nella categoria Senior Alessio Rinaldi ha fatto suo il bronzo.

Devicienti e Mastromarino, legati da una forte amicizia anche al di fuori del tatami, non si fermeranno qui: i due atleti sono stati convocati per rappresentare l'Italia ai prossimi Campionati Mondiali di Karate, che si disputeranno a Koper, in Slovenia, dal 23 al 25 ottobre. Un traguardo prestigioso che premia i sacrifici di due giovani promesse e proietta il Team Karate Nava ancora una volta sulla scena internazionale.

Da segnalare che il Team Karate Nava al campionato italiano assoluto è stato designato, per la competizione, come la prima società a livello nazionale, ricevendo una coppa, per i risultati ottenuti.

Fonte: Ufficio stampa