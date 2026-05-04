Tenta furto all’Esselunga di Lucca: arrestato 48enne con 31 articoli nascosti nello zaino

Tentato furto in un supermercato di Lucca, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di aver sottratto merce dagli scaffali di un punto vendita Esselunga.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 2 maggio, intorno alle 14:20, nel supermercato di via Dante Alighieri. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato fermato dall’addetto alla sicurezza dopo aver superato le casse con prodotti occultati addosso e all’interno di uno zaino.

All’arrivo dei militari, il 48enne è stato sottoposto a perquisizione personale: nel suo possesso sono stati trovati 31 articoli di elettronica, tra cui caricabatterie per cellulari, braccialetti fitness, orologi-gioco per bambini e supporti per telefono, per un valore complessivo di circa 600 euro.

La merce è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto e trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida