Torna 'Ciak sul lavoro', la rassegna cinematografica di Filcams Cgil e Anémic

Organizzata da Filcams Cgil Toscana e Filcams Cgil di Firenze, e curata dall’Associazione Anémic, ritorna in sala “Ciak sul Lavoro”, panoramica accesa sul trattamento, campo e controcampo, che il cinema italiano riserva e elabora intorno a un tema scottante, sempre più all’ordine del giorno, come quello legato ai problemi dell’occupazione. Fra crisi invadente, disagio sociale, impoverimento culturale, età pensionabile e disoccupazione giovanile, precariato e incertezze, il quadro riflette lo “stato di scarsa salute” della nostra società, modificando da un lato i rapporti di forza fra capitale e lavoro, e franando dall’altro su un nuovo modello di sviluppo che va al di là delle reali emergenze economiche ma che alla fine alternativo non è.

“La carrellata che proponiamo mette in fila cinque titoli, quattro fiction e un documentario, ciascuno a suo modo emblematico di una situazione emergenziale, sempre più in affanno, quando non alla deriva, un montaggio che tiene conto di questo variegato universo, insieme tragico e contraddittorio, una passerella che sottolinea il ‘pluralismo’ delle tante inquadrature che finiscono sotto la lente critica e il commento del cinema. Inquadrature allarmate, sostenute ogni volta dalle testimonianze dirette dei rispettivi autori chiamati a incontrare e dialogare col pubblico in sala al termine della proiezione”, dice Gabriele Rizza di Associazione Anémic.

Cinque film per riflettere e discutere di temi sociali, di dignità in un mondo del lavoro sempre più povero e precario, che non parla più alla vita e che spesso, troppo spesso, conduce alla morte; una vera e propria regressione dei diritti che occorre riconquistare.

Ciak sul lavoro si svolgerà quest’anno dal 5 al 27 maggio coinvolgendo non solo Firenze, Spazio Alfieri, ma anche - per la prima volta - Arezzo, Multisala Eden, e Pisa, Cinema Arsenale. “E questa è una importante novità di allargamento e apertura di questa rassegna – dicono i segretari generali di Filcams Cgil Toscana e Firenze, i soggetti promotori, Stefano Nicoli e Maurizio Magi -. Sono sette serate per cinque film per riflettere e discutere, anche con i registi, di temi sociali e di lavoro; un lavoro sempre più povero e più precario che non parla più alla vita e che spesso, troppo spesso, conduce alla morte; una vera e propria regressione dei diritti che occorre riconquistare. La Filcams Cgil, come sindacato del Commercio, del Turismo e dei Servizi rappresenta molti lavoratori deboli e precari, la ‘nuova classe operaia’. La Filcams Toscana e di Firenze sostengono la rassegna Ciak sul lavoro nella convinzione che il cinema che parla di lavoro, con i suoi linguaggi, possa far riflettere e creare quella conoscenza e coscienza collettiva necessaria a sostenere le azioni per difendere e migliorare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”

Ciak sul lavoro 2026 / Il cartellone (proiezioni ore 21,15; biglietti 4 euro)

5 maggio Firenze / Spazio Alfieri

ARTICOLO 1 alla presenza del regista Luca Bianchini

Tre storie di vite spezzate che raccontano di lutti e tragedie, purtroppo quotidiane, dando voce a chi resta e dignità a chi non c'è più. Testimonianze e memorie che parlano di resistenza. Il documentario alterna i silenzi alle parole di chi ricorda, riflette, si interroga. Un grido sommesso, un atto di giustizia, un film di echi che restano, a ricordarci che dietro ogni nome c’è una vita, una persona. Per non dimenticare. Presentato a Venezia nelle Giornate degli Autori.

7 maggio Firenze / Spazio Alfieri

ULTIMO SCHIAFFO alla presenza del regista Matteo Oleotto

Una dark comedy cruda e rugosa, sullo sfondo di una terra fredda e nevosa, incarognita nella bellezza di un territorio (la montagna friulana) che non lascia che poco spazio alle speranze dei protagonisti. Piccoli e grandi crimini e la natura come antagonista. Pensando a Fargo dei Coen, Oleotto gira una traumatica, a tratti inquietante, storia di perdenti che, alla periferia del mondo, cercano di restare a galla, imboccando scorciatoie pericolose, nel tentativo di superare il proprio senso di inadeguatezza. Il meccanismo parte. Sarà impossibile fermarlo. Premiato alla Festa del Cinema di Roma.

13 maggio Arezzo / Multisala Eden

20 maggio Pisa / Cinema Arsenale

21 maggio Firenze / Spazio Alfieri

TIENIMI PRESENTE alla presenza del regista Alberto Palmiero

Un film affettuosamente libero che riconcilia con la forza narrativa del cinema, paesaggio umano, linguaggio artistico, mediatore culturale, fraseggio esistenziale. Un debutto che coglie le intemperanze e le intemperie del tempo presente e le ambizioni personali di chi non si accontenta e sfida le leggi della contingenza. Il protagonista, lo stesso Palmiero, classe 1997, è un giovane regista disilluso, convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli. Che fare? Premio Miglior Opera Prima alla Festa del Cinema di Roma. Candidato ai David di Donatello nella categoria Miglior esordio alla regia.

25 maggio Firenze /Spazio Alfieri

IL RITORNO alla presenza del regista Stefano Chiantini

Una storia di quotidiano disagio che fotografa tante storie di oggi. Sdrucite e malferme. Dolorose e terremotate. Una madre, il compagno e il loro bambino. Vivono in un quartiere nella periferia di una cittadina laziale e devono fare i conti con la mancanza di lavoro e le conseguenti difficoltà economiche. La quotidianità vive di traumi, sussulti, incomprensioni, violenze, contrasti, difficoltà. L’epilogo sarà un mondo di silenzi e solitudine.

27 maggio Firenze / Spazio Alfieri

MISS MARX alla presenza della regista Susanna Nicchiarelli

Chi è la “Miss” del titolo con un cognome così ingombrante? Si chiama Eleanor, la terzogenita, la più piccola e prediletta, di Karl, il padre del “Capitale”, una donna forte, libera, impegnata con il Partito socialista inglese nelle lotte operaie e nelle battaglie per i diritti alle donne. Nel contrasto fra la lucidità intellettuale di Eleanor e la sua fragilità sentimentale emerge l’incongruenza fra dimensione politica e sfera privata, aprendo un abisso sulla complessità dell’animo umano, sulla fragilità delle illusioni, sulla tossicità delle relazioni sentimentali.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa