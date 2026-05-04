Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Genova-Pisa-Roma

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Modifiche da oggi, 4 maggio, al 9 luglio sulla linea Genova-Pisa-Roma per lavori di manutenzione dell’infrastruttura tra Gavorrano e Campiglia Marittima. Coinvolti Frecce, Intercity e Regionale

Modifiche alla circolazione da oggi, 4 maggio, al 9 luglio sulla linea Genova-Pisa-Roma per lavori di manutenzione dell’infrastruttura tra Gavorrano e Campiglia Marittima.

Durante le attività di cantiere alcuni Frecciabianca e Frecciarossa Genova-Roma, via Civitavecchia, subiranno modifiche di orario con posticipi da Campiglia a Roma Termini fino a 20 minuti. Anche gli Intercity saranno soggetti a cambiamenti, con anticipi fino a 20 minuti.

I treni del Regionale di Trenitalia che partono da Pisa verso Roma subiranno un allungamento dei tempi di viaggio di 8 minuti.

Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

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