Un ponte tra San Miniato e la Polonia: progetto Erasmus+ all’Istituto Sacchetti

Dal 21 al 28 marzo, 21 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Franco Sacchetti” di San Miniato hanno preso parte a una mobilità in Polonia, ospiti delle scuole “Maria Konopnicka” di Mroków e “Podstawowej” di Mysiadło, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Fruits of the Earth, Fruits of the Heart”.

Poche settimane dopo, dal 2 al 9 maggio, l’Istituto Sacchetti ricambia l’esperienza e accoglie a San Miniato 21 studenti polacchi, accompagnati dalle loro docenti, dando vita a un nuovo momento di incontro e confronto tra giovani europei, all’insegna della crescita condivisa, dell’inclusione e della conoscenza reciproca.

Il programma della settimana è ricco di attività didattiche e iniziative culturali, che coinvolgono in modo attivo studenti, insegnanti e famiglie ospitanti. Gli alunni polacchi sono inseriti nelle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e partecipano a lezioni e laboratori, con un’attenzione particolare al tema del tartufo, prodotto simbolo del territorio e indicatore significativo della qualità ambientale.

Tra le esperienze più rilevanti figurano la visita al laboratorio Savitar, realtà specializzata nella lavorazione del tartufo, il percorso nel centro storico di San Miniato e alla Torre di Federico II guidato dall’assessore Matteo Squicciarini, una giornata a Pisa e una suggestiva caccia al tartufo condotta da Massimo Cucchiara di “Truffle in Tuscany”, seguita da uno show cooking dello chef Fabrizio Marino presso il ristorante Maggese.

Il soggiorno si chiuderà con una cena di saluto, momento finale di condivisione per celebrare i legami costruiti durante questa intensa esperienza. “Si tratta di un passaggio significativo nel percorso di apertura internazionale del nostro Istituto,” afferma il dirigente scolastico Andrea Fubini. “Progetti come questo permettono agli studenti di ampliare i propri orizzonti, sviluppare sensibilità interculturale e costruire relazioni autentiche. Desidero ringraziare il Comune di San Miniato per il patrocinio e il sostegno, Savitar Tartufi, il tartufaio Massimo Cucchiara, lo chef Fabrizio Marino, la Casa Culturale di San Miniato Basso e tutto il gruppo Erasmus d’Istituto per l’impegno e la collaborazione dimostrati.”

Fonte: Ufficio stampa