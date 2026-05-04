Una passeggiata sui luoghi di Amici Miei nell'anniversario di Adelina

Il 10 Maggio ci lasciava la nostra cara Adelina, sposa ed amante impareggiabile! Una delle scene più amate della trilogia di “Amici Miei”, dove il Sassaroli (Adolfo Celi) racconta al vedovo Paolo (Alessandro Haber) che la defunta è stata anche sua amante, scatenando l’isterica reazione del marito, che ha così scoperto come la gelosia possa anche sopravvivere alla morte. Un’atroce burla quasi del tutto improvvisata, che mantiene il cinismo del primo atto e che ci da un’immortale lezione di vita: “Non si deve MAI andare in Germania”.

Scena nata dalla mano sapiente di Mario Monicelli, che girava sul set di Amici Miei lasciando una certa libertà e confidando sull’estro degli interpreti, il maestro aveva già ambientato un’altra iconica scena di un suo film in un cimitero; quella di “Un borghese piccolo piccolo” del 1977 dove il personaggio di Giovanni Vivaldi (Alberto Sordi) si rivolge alla tomba del figlio ucciso. La citazione chiave, che riflette la tragica rassegnazione e l'immoralità della società, è: "E' stato più facile a sistemallo ar Ministero che qua ar Campo Santo"

Il potenziale comico di una situazione del genere intuito dal maestro della commedia italiana lo ritroviamo tanti anni dopo perché una vicenda simile è realmente accaduta al cimitero Monumentale di Torino dove nel Settembre 2018 si è scatenata una rissa tra vedovi colpevoli di pregare davanti al loculo della stessa donna.

Una storia insomma che si ripete e quale occasione migliore per commemorare questa scena se non con il nostro tour per “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici Miei” con un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo i luoghi più iconici e divertenti di uno dei film più conosciuti ed amati di tutta la storia della commedia italiana.

L'iniziativa in programma la domenica dalle ore 10.00 propone un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi dove i partecipanti coadiuvati dall’utilizzo degli smartphone potranno vedere il film lungo il percorso, mentre si trovano proprio dove, tempo addietro, c'era il set, potendo così notare come quel determinato luogo sia cambiato nel corso degli anni, ricevendo insieme tanti aneddoti e curiosità.

E per festeggiare questa “goliardica” ricorrenza a tutti i partecipanti un omaggio dedicato al film!

Ogni domenica mattina fino al 31 Maggio dalle ore 10.00. Durata 3 ore circa. Costo 15€ a persona compreso attestato di partecipazione e tessera associativa. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi

Fonte: Ufficio stampa

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