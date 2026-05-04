UniStraSi, appuntamento con la Notte della Poesia

Mercoledì 6 maggio, dalle ore 20.30 nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri di Siena si svolgerà la XVI edizione della Notte della Poesia, l’attesoappuntamento annuale di poesia e musica plurilingue e multiculturale.

Dopo quasi vent’anni dall’inizio di questa avventura, è emerso chiaro che la poesia riesce a rappresentare, in qualsiasi lingua e in qualsiasi tempo, valori universali. In ogni tempo, in ogni lingua, le poetesse e i poeti hanno espresso ed esprimono ciò che sentono nell’animo: l’amore per la vita, il rapporto con la morte, il senso che dobbiamo dare alla vita di ogni giorno. La poesia accomuna culture, religioni, mondi diversi: è un messaggio di fratellanza, sorellanza, e unione.

Anche quest’anno, studenti e studentesse dei diversi corsi di laurea, dei corsi di lingua italiana a stranieri, dottorandi e dottorande, ricercatori e ricercatrici, professori e professoresse, insieme al rettore Tomaso Montanari, leggeranno una poesia nella lingua o nel dialetto originali. Per l’edizione 2026 è prevista la lettura di oltre quaranta poesie di autori e autrici provenienti da diversi paesi, in trentuno lingue e dialetti: dal palestinese al serbo, dal vietnamita al tagalog, passando per l’istriano e l’azero. A rendere la serata ancora più ricca e varia saranno, inoltre, la musica e il canto, con interpreti di talento.

L’ingresso è libero, è possibile seguire la Notte della Poesia anche in streaming, collegandosi all’indirizzo: live.unistrasi.it

Il comitato organizzatore, diretto dal prof. Maurizio Spagnesi, è composto da: Martina Bellinzona, Leila Bencharki, Francesca Romana Branciari, Christian Di Nunno, Letizia Picaro, Simonpietro Santoro, Noemi Casano, Antonio Marano, Angela Fiore, Alessandra Giuggioli.

Fonte: Università per Stranieri di Siena - Ufficio stampa