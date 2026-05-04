Use Computer Gross conquista gara uno a Porto Recanati, coach Valentino: "Partita di una solidità incredibile"

Per l’importanza della posta in palio la più bella Use Computer Gross dell’anno. In gara uno a Porto Recanati, i biancorossi hanno indossato il vestito più bello. Una prestazione attenta, solida, una gestione perfetta dei minuti finali ha portato all’1-0 nella serie ed alla possibilità, mercoledì sera alle 21 al pala Sammontana, di tornare due stagioni dopo a giocare una semifinale.

“Abbiamo conquistato gara uno giocando una partita di una solidità incredibile – commenta soddisfatto coach Luca Valentino - siamo riusciti a trasformare subito la tensione in energia ed esuberanza, anche se proprio questa esuberanza nel primo tempo ci ha visto perdere qualche pallone di troppo concedendo situazioni facili di 1 contro 1 ai nostri avversari. Al rientro dagli spogliatoi la maggiore attenzione difensiva e la migliore disciplina in attacco ci hanno permesso di restare a contatto ed a piccoli strappi di prendere vantaggio”. “Sarà bellissimo dopo questa partita – prosegue - tornare davanti al nostro pubblico con un non pronosticabile 0-1, consapevoli che gara 2 può essere per punteggio e dinamiche totalmente diversa da quella di sabato. In questi due giorni con lo staff proveremo a capire cosa poter far meglio per essere ancora una volta competitivi contro una corazzata come Porto Recanati”.

Intanto, in vista di gara due, la società ha deciso biglietti ad un simbolico euro per favorire l’afflusso di pubblico. Si prospetta un pala Sammontana gremito per sostenere la squadra in questo difficile impegno.

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