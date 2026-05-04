Scomparsa Vincenzo Felleca, il cordoglio del presidente Giani

dalla Regione Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

"Con Vincenzo Felleca scompare una figura che ha saputo interpretare con serietà e dedizione il valore dell’impegno pubblico. Nel suo ruolo di assessore di Sesto Fiorentino, così come nell’attività sindacale e associativa, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità sestese, contribuendo con passione alla crescita civile e sociale del territorio”.

Così il presidente Eugenio Giani esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Felleca, assessore nel Comune di Sesto Fiorentino negli anni novanta, conosciuto anche per avere ricoperto ruoli di rilievo nel sindacato, nella Filcams CGIL, all’interno di Consiag e nell’Associazionismo sestese.

Il suo percorso - ha aggiunto Giani- , dentro e fuori le istituzioni, testimonia una visione autentica della politica come servizio, sempre attento ai bisogni delle persone e del mondo del lavoro. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Sesto Fiorentino rivolgo le più sentite condoglianze della Regione Toscana e mie personali

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Firenze
dalla Regione
4 Maggio 2026

Famigli-E: a Firenze la festa che celebra la ricchezza delle differenze

Famigli-E declinato al plurale: un giorno di festa e di impegno per ribadire, oggi più che mai, che le differenze sono una ricchezza da coltivare e non un motivo per [...]

Firenze
dalla Regione
30 Aprile 2026

Buone prospettive per tutti i lavoratori di Luisa via Roma

Ha preso una piega positiva il tavolo di confronto che si è tenuto oggi pomeriggio in Regione per esaminare la vertenza di Luisa via Roma, l'azienda fiorentina del settore moda. [...]

Firenze
Attualità
30 Aprile 2026

Tranvia Firenze-Prato, Giani e Boni: "Oggi passo avanti decisivo verso realizzazione"

Altro passo avanti del progetto di collegamento tranviario tra Firenze e Prato. È stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze la procedura di evidenza pubblica necessaria per l’affidamento [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina