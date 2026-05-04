Scomparsa Vincenzo Felleca, il cordoglio del presidente Giani

"Con Vincenzo Felleca scompare una figura che ha saputo interpretare con serietà e dedizione il valore dell’impegno pubblico. Nel suo ruolo di assessore di Sesto Fiorentino, così come nell’attività sindacale e associativa, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità sestese, contribuendo con passione alla crescita civile e sociale del territorio”.

Così il presidente Eugenio Giani esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Felleca, assessore nel Comune di Sesto Fiorentino negli anni novanta, conosciuto anche per avere ricoperto ruoli di rilievo nel sindacato, nella Filcams CGIL, all’interno di Consiag e nell’Associazionismo sestese.

“Il suo percorso - ha aggiunto Giani- , dentro e fuori le istituzioni, testimonia una visione autentica della politica come servizio, sempre attento ai bisogni delle persone e del mondo del lavoro. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Sesto Fiorentino rivolgo le più sentite condoglianze della Regione Toscana e mie personali”