Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Altro successo lontano da casa per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che battono a domicilio il Costone Siena per 47-79. Dopo l’equilibrio iniziale, i gialloblu cambiano passo nella seconda frazione, piazzando un parziale di 10-24 che manda le squadre all’intervallo sul 24-40. Al ritorno in campo l’inerzia non si sposta più: l’Abc resta solida padrona del campo e scappa via, difendendo il primo posto del girone.

Prossimo impegno sabato 9 maggio alle 18:30 al PalaGilardetti contro la Cerretese.

Costone Siena – Abc Castelfiorentino 47-79

Tabellino: Paniccià 20, Di Vilio 3, Bertelli 7, Faffi 7, Giovannoni 7, Muoio 7, Mannocci 7, Di Carlo 6, Capuana 9, Bianchi 4, Capocchini 2. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 14-16, 10-24, 9-16, 14-23

UNDER 15 ECCELLENZA

Buona prestazione, nonostante la sconfitta finale, per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che al PalaBetti cadono 78-90 per mano dell’Invictus Livorno. Botta e risposta nel primo quarto (18-21), preludio al tentativo di allungo labronico nella seconda frazione che scrive 32-43 al riposo lungo. Dagli spogliatoi, però, i gialloblu rientrano determinati a restare in scia e, pur inseguendo, tengono la sfida aperta fino agli ultimi giri di cronometro.

Prossimo impegno sabato 16 maggio alle 18 al PalaBetti contro Monsummano.

Abc Castelfiorentino – Invictus Livorno 78-90

Tabellino: Macchi, Nardi 6, Giovannoni 15, Bellesi, Mannocci 1, Profeti 23, Faffi 2, Falorni 13, Muoio, Bertelli 18. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 18-21, 14-22, 26-24, 20-23

ALLIEVI CSI

Nell’ultima, decisiva, giornata di regular season, sconfitta amara per i ragazzi di Claudio Calvani, che cadono in casa dello Scuola Basket Arezzo per 50-48 abbandonando così il sogno di lottare per il titolo regionale. Amarezza data soprattutto dall’andamento della gara, con i gialloblu che scappano nella prima frazione e restano in controllo fino all’ultima manciata di secondi, quando i locali infilano il canestro decisivo.

Adesso da concordare la data per la semifinale 5/8 posto che vedrà l’Abc, quinta classificata, affrontare la Florence, sesta del girone.

Scuola Basket Arezzo – Abc Castelfiorentino 50-48

Tabellino: Bianchi 9, Paniccià 19, Gazzarrini 3, Di Vilio 6, Barbieri 9, Cetti 2, Macchi, Torregrossa, Capocchini, Scherillo, Battaglia, Galli. All. calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 9-20, 11-8, 14-15, 16-5

UNDER 13 REGIONALE

Si chiude con il successo casalingo ai danni dello Scuola Basket Arezzo la regular season dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica sull’83-60. Gara indirizzata grazie ad un primo quarto a senso unico che, dopo il passaggio alla prima sirena sul 29-8, permette ai gialloblu di amministrare senza patemi le successive tre frazioni.

L’Abc chiude così al secondo posto dietro Us Livorno, approdando dunque alla final six per l’assegnazione del titolo regionale, in programma proprio al PalaBetti nel prossimo fine settimana. Gialloblu in campo venerdì 8 maggio alle 18 nello spareggio contro la Virtus Siena: la vincente approderà alle semifinali di sabato (ore 17 e 19), mentre domenica mattina sono in programma le due finali (ore 9:30 e 11:30).

Abc Castelfiorentino – Scuola Basket Arezzo 83-60

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 29-8, 11-16, 21-17, 22-19

UNDER 17 FEMMINILE

Non arriva il primo acuto stagionale per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che sul parquet del Ficeclum Fucecchio cedono il passo alle locali per 45-29. Purtroppo, un approccio tutto da rivedere condanna le gialloblu ad inseguire fin dalla palla a due (12-3 al 10′). A partire dalla seconda frazione, infatti, la gara scorre via sul filo dell’equilibrio, anche se alle padrone di casa, ormai, basta soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato 9 maggio alle 16:30 al PalaGilardetti contro Synergy Valdarno.

Ficeclum Fucecchio – Gialloblu Castelfiorentino 45-29

Tabellino: Jahelezi N. 5, Murati 1, Zenarti 7, Dainelli 3, Majia Biatcho 8, Montanelli 3, Hoxha 2, Ciampolini, Mancini, Jahelezi S., Latini. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 12-3, 13-10, 9-8, 11-8

MINIBASKET

Un fine settimana davvero da incorniciare quello del settore minibasket Abc.

Ad iniziare dal gruppo Esordienti 2014 di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che hanno portato a casa il 9° Trofeo Internazionale Masaccio di San Giovanni Valdarno, manifestazione andata in scena dal 30 aprile al 3 maggio e alla quale hanno preso parte 16 squadre proventi da tutta Italia e anche da Oltralpe. Una vera e propria cavalcata vincente quella dei gialloblu che, dopo aver superato Bellaria, Ostia e KK Pazin (Croazia) nel girone eliminatorio, hanno battuto nuovamente Ostia nella semifinale, per poi aggiudicarsi la finalissima contro Rosignano. Nel fare i complimenti ai nostri ragazzi, ringraziamo il Cmb Valdarmno per l’invito e l’ospitalità.

Quadrangolare amichevole casalingo, invece, per gli Aquilotti 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini, che il 1° maggio hanno ospitato i pari età di Poggibonsi, Valdelsa e Firenze 2 dando vita ad una giornata intensa e perfettamente riuscita, per la quale si ringraziano le società partecipanti, lo staff e gli arbitri. Il grazie doveroso anche a Montesport ed Etrusca San Miniato, che il 2 maggio hanno preso parte alla nostra festa dedicata al gruppo Pulcini 2019/2020 di Giulio Fabrizzi, Alessandra Lazzeretti e Caterina Tamburini, protagonisti di una mattina emozionante tra mini partite 3c3 e merenda offerta a tutti: anche in questo caso il ringraziamento a tutto lo staff e ai mini arbitri per la perfetta riuscita della manifestazione.

Passando invece agli impegni di campionato, sconfitta casalinga per gli Aquilotti Big 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che al PalaBetti hanno ceduto il passo al Montesport, mentre gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong hanno portato a casa un bellissimo successo dal parquet del Santo Stefano Campi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino