Accessibilità e nuova vita per lo stadio 'Marco Marconcini' a Montespertoli

L'Amministrazione comunale di Montespertoli compie un passo in avanti per il rilancio dello Stadio comunale "Marco Marconcini" di Molino del Ponte, il complesso sportivo che rappresenta da decenni un punto di riferimento per le società sportive, i giovani atleti e le famiglie del territorio. La Giunta ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli "Interventi di recupero nelle aree dei campi di calcio – nuovi spogliatoi", per un valore complessivo di 400.000 euro, candidandolo al bando della Regione Toscana 2026 per il sostegno agli investimenti in impiantistica sportiva pubblica.

“Il complesso dello stadio comunale ha bisogno di alcuni interventi per renderlo ancora più efficiente e moderno. Dopo la riqualificazione del 2017 le attività sono cresciute e servono quindi alcuni piccoli ammodernamenti per continuare a sostenere la crescita della società calcistica. Per questo abbiamo deciso di approvare un progetto importante e di sottoporlo alla richiesta di finanziamento a Regione Toscana” commenta il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.

L'intervento, redatto internamente dal Servizio Lavori Pubblici del Comune, si muove lungo quattro direttrici tutte coerenti con le finalità dell'avviso regionale: la realizzazione di nuovi spogliatoi pienamente accessibili, con spazi di manovra adeguati alla sedia a rotelle e bagni accessibili sia all'interno degli spogliatoi sia nelle aree comuni; il rafforzamento della sicurezza dell'impianto attraverso un nuovo sistema di videosorveglianza; un significativo passo avanti in termini di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico con relamping LED degli spogliatoi e degli spazi comuni con la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico; la riqualificazione del campo da calcio a 11, con interventi sul manto erboso naturale e sui drenaggi.

Sul piano finanziario, il quadro economico complessivo di 400.000 euro sarà coperto, in caso di ammissione al bando, per il 90% dalla Regione Toscana (360.000 euro) e per il 10% dal Comune di Montespertoli (40.000 euro). Il cofinanziamento comunale è già stato stanziato nel Bilancio di Previsione 2026/2028 con la variazione approvata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2026.

Il cronoprogramma, in linea con quanto richiesto dall'Avviso regionale, prevede l'avvio dei lavori (o l'aggiudicazione) entro il 30 novembre 2026 e il completamento delle opere entro il 30 novembre 2027.

L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di evoluzione della zona sportiva di Molino del Ponte, che vede già in fase di avvio il cantiere della nuova palestra polivalente dedicata a basket, pallavolo e calcio a 5: una struttura di 23,5 x 38 metri, realizzata in legno e con copertura a membrana tecnica, che sarà collegata all'esistente "PalAlessandro" attraverso un percorso coperto. L'opera, dal valore complessivo di 1.220.000 euro e inserita nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027.

Tra spogliatoi nuovi e accessibili, campi riqualificati e una palestra polivalente in arrivo, Molino del Ponte si avvia a diventare un polo sportivo rinnovato, inclusivo ed energeticamente efficiente, capace di accompagnare per i prossimi anni l'attività delle società sportive locali e la pratica motoria dei cittadini di tutte le età.

“Siamo convinti che strutture sportive all’avanguardia costituiscano il principale veicolo di promozione e crescita per le singole discipline, senza strutture non si possono immaginare nuove attività e nemmeno far crescere le esistenti. Inoltre lo sport è un fattore che è in grado di comunicare anche il territorio e può svolgere la funzione di richiamare persone a Montespertoli. Tutto si tiene insieme e tutto deve concorrere al benessere della comunità.” conclude il Sindaco.

A completare la strategia, dal 6 maggio prenderà il via la diffusione di un questionario online anonimo con cui l'Amministrazione comunale intende fotografare la pratica sportiva sul territorio di Montespertoli: fasce d'età coinvolte, discipline più praticate, frequenza settimanale di allenamento, desiderata dei cittadini rispetto all'offerta sportiva e motivi per cui chi non fa sport sceglie di non farlo. Uno strumento di ascolto diretto che permetterà di valutare il livello di soddisfazione rispetto all'offerta attuale, individuare carenze e bisogni ancora inespressi e raccogliere indicazioni utili a orientare le prossime scelte di programmazione

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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