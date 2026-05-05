Aggredisce vigilante in ospedale e tenta di sottrargli l’arma: arrestato 36enne

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un addetto alla vigilanza e tentato di sottrargli l’arma di servizio.

L’intervento degli agenti, avvenuto intorno alle 22:40, è stato richiesto tramite la linea diretta attivata dalla Questura a supporto del personale sanitario, per gestire una situazione definita "di forte criticità" causata dall’uomo, apparso in evidente stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito, il 36enne avrebbe colpito la guardia giurata con un pugno al petto e graffiato il volto, provocandole lesioni. Durante l’aggressione avrebbe anche tentato di "sottrarre l’arma di servizio", senza riuscirci grazie al pronto intervento del personale presente.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato e arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

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