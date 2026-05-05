Al PalaBetti si assegna il titolo regionale Under 13 maschile

Si svolgerà al PalaBetti di Castelfiorentino la final six per l’assegnazione del titolo regionale Under 13 Maschile, in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio, alla quale prenderanno parte le prime due squadre classificate dei tre gironi della terza fase. Gare al via nel pomeriggio di venerdì con i due spareggi, per poi proseguire sabato con le semifinali e domenica con le finali per il primo e il terzo posto.

A lottare per il titolo, anche i gialloblu di Giovanni Corbinelli e Tommaso Barlabà che, dopo aver chiuso il girone V al secondo posto, affronteranno la Virtus Siena nel primo spareggio di venerdì, al quale seguirà il secondo tra Sancat Azzurra e Bellaria Cappuccini. Us Livorno e Laurenziana Rossa, migliori classificate, approderanno direttamente alle semifinali del sabato, in cui incontreranno le vincenti dei due spareggi.

PROGRAMMA

Venerdì 8 maggio

ore 18:00 Abc Castelfiorentino – Virtus Siena

ore 20:00 Sancat Azzurra – Bellaria Cappuccini

Sabato 9 maggio

ore 17:00 prima semifinale

ore 19:00 seconda semifinale

Domenica 10 maggio

ore 9:30 finale 3/4 posto

ore 11:30 finale 1/2 posto

I risultati delle gare saranno pubblicati sul sito federale fip.it.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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