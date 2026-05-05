Al via la quindicesima edizione della Randonnée della Valdera

Domenica 10 maggio, con partenza alle ore 8,30, dal centro sportivo Galimberti, va in scena la quindicesima edizione della Randonnée della Valdera. La tradizionale manifestazione ciclo turistica in mountain bike parte e arriva a Pontedera, attraversando vari comuni del territorio: Ponsacco, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Terricciola, Peccioli, Palaia, Lajatico. Cinque i percorsi, dal turistico di 40 chilometri fino al lungo di 130, con uno riservato esclusivamente alle bici gravel.

Come sempre lo spirito è quello di mettere assieme la passione per le due ruote, comprese le e-bike, con la curiosità di scoprire o riscoprire i percorsi naturali e paesaggistici della Valdera. Tutti i tracciati si sviluppano infatti su antichi sentieri o strade bianche e hanno punti di ristoro intermedi dove poter degustare prodotti tipici.

Alla presentazione sono intervenuti Claudio Caponi, Valerio Mancini, Silvano Ciompi, Francesco ed Enrico Montagnani e Valentina Alberti per lo staff organizzativo, l'artista Lorenzo Terreni che ha realizzato la pergamena dedicata alla pace che sarà distribuita a tutti i partecipanti e l'assessore comunale allo sport Mattia Belli che ha sottolineato "L'importanza di una manifestazione che unisce il territorio e le peculiarità naturalistiche ed enogastronomiche".

Alla buona riuscita dell'evento, che rientra nel cartellone degli Ecodays di Ecofor service e che avrà una sorta di anteprima con un Bike Day, in collaborazione con La Borra Bike, riservato ai bambini, sabato pomeriggio in piazza Martiri della Libertà, concorrono molti soggetti locali. Sponsor e realtà turistiche e sportive che credono in quello che ormai è un appuntamento fisso per la condivisione della passione per la bici e la voglia di passare una giornata tra natura e paesaggi mozzafiato

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa