Allerta meteo gialla prolungata nell’Empolese-Valdelsa per temporali forti

Cronaca Empolese Valdelsa
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Maltempo in Toscana

Prosegue l’allerta meteo di codice giallo per rischio temporali forti e criticità idrogeologica e idraulica in tutti gli undici comuni

Prosegue l’allerta meteo di codice giallo per rischio temporali forti e criticità idrogeologica e idraulica sul reticolo minore in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa. L’avviso è stato prorogato per l’intera giornata di mercoledì 6 maggio 2026.

Secondo il bollettino del Centro Funzionale Regionale, si raccomanda attenzione per possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi, con rischio di allagamenti e disagi alla viabilità.

Le autorità invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti meteo e a consultare le indicazioni di autoprotezione in caso di emergenza. Per informazioni e segnalazioni è attivo il numero dedicato 3356685863.

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