All’ospedale Santo Stefano torna il MAMIday: laboratori, incontri e attività per tutte le età

Una mattina interamente dedicata alla maternità, ai bambini e al benessere della famiglia. Torna anche quest’anno il MAMIday, l’evento promosso dalla Fondazione AMI Prato insieme all’Asl Toscana centro, in programma sabato 9 maggio dalle ore 9.30 alle 13 negli spazi dell’ospedale Santo Stefano.

Un appuntamento che unisce informazione, prevenzione e momenti di svago, coinvolgendo donne in gravidanza, neo mamme, bambini fino ai 10 anni e famiglie, con un calendario di iniziative pensate per tutte le età in occasione della Festa della Mamma che si celebra l’8 maggio.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina alla sala Cembalo dell’ospedale dal presidente di AMI, Claudio Sarti, dalla dott.ssa Maria Teresa Mechi direttrice sanitaria di presidio e della Rete Ospedaliera, dalla direttrice di Ostetricia e Ginecologia, dott.ssa Elisa Scatena e dal direttore ff di Pediatria, dottor Paolo Dal Poggetto.

L’evento, realizzato con il patrocinio della Provincia e del Comune di Prato, vede la partecipazione di 22 partner, tra cui realtà del territorio, associazioni, enti e aziende che sostengono l’area materno-infantile dell’ospedale. Durante la mattina, il personale sanitario dell’area materno-infantile e i volontari della fondazione AMI accompagneranno i partecipanti in un percorso tra incontri informativi, attività pratiche e momenti di intrattenimento. Ampio spazio sarà dedicato alle donne in gravidanza, con appuntamenti specifici sui servizi per le famiglie, preparazione al parto, fisiologia della gravidanza e tecniche di rilassamento, oltre a momenti esperienziali come lo yoga e le attività dedicate al benessere psicofisico.

Per i genitori con bambini piccoli sono previsti incontri sul sonno infantile e sul massaggio neonatale, mentre per i più grandi sono stati organizzati laboratori creativi, attività ludiche e momenti educativi. Tra le proposte, letture animate, giochi motori, laboratori di ceramica e decorazione, attività in lingua inglese, baby dance e iniziative dedicate alla sicurezza e alla scoperta delle professioni, con la presenza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Non mancheranno momenti di divertimento e socialità, con la presenza dei clown ospedalieri, mascotte dei personaggi dei cartoni animati, oltre a stand tematici e spazi dedicati alla prevenzione.

Grazie alla partecipazione degli infermieri di famiglia e di comunità e del reparto di Pediatria, sarà presente uno stand con attività ludico educative – igiene delle mani con la caccia al batterio, educazione alimentare, conoscenza del corpo umano – e uno spazio di confronto con famiglie e operatori. L’obiettivo è rafforzare la continuità assistenziale, promuovere l’educazione alla salute e supportare le famiglie nella gestione dei bisogni assistenziali.

In programma anche il “Mercatino AMIco”, con prodotti artigianali realizzati dalle volontarie, e la merenda per tutti i bambini, grazie alla collaborazione di alcune realtà locali.

Alcune attività saranno a numero chiuso e su prenotazione, mentre altre saranno liberamente accessibili durante tutta la mattina. Il ricavato dell’evento sarà destinato ai progetti dell’area materno-infantile dell’ospedale di Prato, con l’obiettivo di sostenere l’aggiornamento delle attrezzature, migliorare l’accoglienza degli spazi e promuovere nuove iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie.

“Il MAMIDay è un’iniziativa che conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e territorio - sottolinea il presidente della fondazione Claudio Sarti - Solo con il coinvolgimento di tutti gli attori possiamo rendere l’ospedale un luogo di incontro, condivisione e attenzione alla persona”.

“Siamo molto felici di accogliere una nuova edizione di questa grande festa dedicata a bambini e famiglie – dichiara la dott.ssa Maria Teresa Mechi - Ringrazio la Fondazione AMI per il supporto che da anni garantisce all’ospedale, agli operatori e ai pazienti. Un ringraziamento va anche al personale sanitario: la qualità dell’area materno-infantile del Santo Stefano si esprime non solo negli aspetti tecnici e clinici, ma anche nell’accoglienza e nella relazione con il paziente.”

“Il nostro punto nascita continua a crescere – evidenzia la dott.ssa Elisa Scatena - nonostante il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione, ed è un risultato che ci rende orgogliosi. Proprio in questa sala, ogni martedì del mese ospitiamo tantissime coppie per il corso pre-parto. Per questo siamo particolarmente lieti di prendere parte al MAMIday, con una sentita partecipazione di famiglie e bambini che in questo ospedale sono nati”.

“Ringrazio la Fondazione AMI per il sostegno e per il forte senso di appartenenza alla comunità che dimostra - conclude il dottor Paolo Dal Poggetto - Questa iniziativa tocca aspetti fondamentali della salute e del benessere dei bambini e delle famiglie, rappresentando una vera festa della genitorialità.”

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito amiprato.it/mami-day-2026/#, contattare la fondazione AMI Prato E.T.S. al numero 0574/801312 o scrivere a info@amiprato.it. Aggiornamenti e dettagli sono disponibili anche sulla pagina Facebook @Fondazione AMI Prato

Fonte: Ausl Toscana Centro