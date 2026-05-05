Antincendio Boschivo: esercitazione alle 'Cerbaie' di Fucecchio per testare la viabilità forestale

Sabato 9 maggio 2026, l’area delle “Pinete” di Fucecchio - ricompresa nel quadrilatero con ai vertici Le Vedute, Galleno, Querce, Massarella - sarà il teatro di un’importante esercitazione dell’Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi (AIB). L’attività, nata dalla sinergia tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa e Comune di Fucecchio, ha l’obiettivo di verificare la viabilità forestale nella zona boschiva delle Cerbaie, elemento cruciale per garantire la rapidità e l’efficacia degli interventi in caso di incendio boschivo. Il cuore dell'attività consiste nel verificare sul campo se i sentieri e le strade forestali riportati nella Carta Operativa AIB (CO AIB) corrispondano all'effettivo stato dei luoghi. Attraverso l’uso di tecnologie GPS e dell’app specifica “Vision Tour”, le squadre raccoglieranno dati geolocalizzati per aggiornare le mappe digitali in uso al sistema regionale. Oltre all'aspetto tecnico, l’esercitazione servirà a consolidare la capacità di orientamento del personale, la cooperazione tra i diversi gruppi e l’integrazione tra le strutture di Protezione Civile e il volontariato AIB.

I numeri e i soggetti coinvolti. L’operazione vedrà il coinvolgimento di circa 50 persone e 14 squadre appartenenti alle principali associazioni di volontariato del territorio (Anpas, VAB, La Racchetta, Misericordia, Prociv) e sarà coordinata dal Referente AIB per Firenze di Regione Toscana e del Responsabile del COP AIB di Firenze; da segnalare anche l'importante partecipazione dei Carabinieri Forestali.

Il programma della giornata. Il ritrovo è fissato al punto di coordinamento allestito nell'area. Dopo il briefing iniziale, le squadre si divideranno in quattro settori operativi per il monitoraggio del territorio. La giornata si concluderà con il debriefing per i volontari e i tecnici intervenuti.

La sindaca Emma Donnini e il vicesindaco con delega alla protezione civile Fabio Gargani esprimono grande soddisfazione per l’iniziativa in programma: “Questa esercitazione rappresenta un momento fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. La prevenzione e la capacità di intervento tempestivo sono elementi chiave nella lotta agli incendi boschivi, soprattutto in un’area delicata e preziosa come quella delle Cerbaie. Ringrazio tutti gli operatori, i volontari e le istituzioni coinvolte per l’impegno e la collaborazione dimostrati: il lavoro di squadra è la nostra forza”.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli, l’esercitazione sarà rimandata a data da destinarsi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa