Aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica a Fucecchio

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che sono state programmate aperture straordinarie degli uffici anagrafici per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, al fine di agevolare l’accesso al servizio. Queste aperture straordinarie servono anche per permettere ai residenti che tutt'ora hanno una carta d'identità cartacea di adeguarsi entro il 3 agosto, termine oltre il quale le carte d'identità non elettroniche non saranno più valide. Al momento a Fucecchio ci sono quasi 1900 persone in possesso di una carta d'identità cartacea già scaduta o che comunque dal 3 agosto perderà validità. Per questo tanti cittadini hanno già provveduto a prenotare un appuntamento per sostituire il vecchio documento di carta; chi invece non l'ha ancora fatto è invitato a farlo, prenotando online un appuntamento al link https://servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnline/Appuntamenti/Appuntamento?Id=2) o recandosi all'Urp del municipio di piazza Amendola.

Le aperture di maggio si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Venerdì 8: dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Sabato 9: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:45 alle ore 17:30

Sabato 16: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Venerdì 22: dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Sabato 23: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:45 alle ore 17:30

Sabato 30: dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa