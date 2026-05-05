Arrestato 48enne per maltrattamenti e stalking a Cascina

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento è il risultato di un’indagine coordinata dalla Procura di Pisa, che ha ricostruito una serie di condotte violente e minacciose iniziate nel marzo scorso e proseguite nel tempo. Secondo quanto accertato, tali comportamenti avrebbero generato nelle vittime un persistente stato di ansia e paura.

La tempestiva attività investigativa dei carabinieri ha consentito di documentare il quadro accusatorio e di attivare la misura cautelare in carcere, ritenuta necessaria per il rischio di reiterazione dei reati.

Dopo il rintraccio e le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.