Bando per progetti di riqualificazione dei mercati rionali: approvate le linee di indirizzo

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Approvato dalla Giunta regionale l'atto che detta gli indirizzi per un bando di prossima uscita diretto ai Comuni

Favorire progetti di ammodernamento, riqualificazione e ampliamento dei mercati rionali. Approvato dalla Giunta regionale l'atto che detta gli indirizzi per un bando di prossima uscita diretto ai Comuni.
La dotazione finanziaria sarà di circa 750 mila euro, stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il soggetto gestore è Sviluppo Toscana.

“Abbiamo lavorato a un bando – ha spiegato l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – che darà nuova linfa ai mercati rionali e al piccolo commercio, cuore pulsante delle comunità toscane. Non si tratta solo di vendita, ma di presidio sociale, cultura e innovazione. La misura che abbiamo approvato è concepita per sostenere chi ogni giorno tiene vivo il commercio di prossimità, valorizzando la tradizione e guardando alla sostenibilità. È un investimento sulla qualità della vita dei nostri territori”.

I beneficiari della misura sono i Comuni che potranno cumulare il contributo con altre agevolazioni pubbliche a patto che l’importo complessivo del contributo stesso non superi il 100% dell’investimento. Questo dovrà avere un valore compreso tra i 25 mila e i 35 mila euro. Il contributo in conto capitale non potrà superare l’80% della spesa ritenuta ammissibile per un importo che va da un minimo di 20 mila ad un massimo di 28 mila euro

Fonte: Regione Toscana

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