Bonus Idrico Integrativo: sostegno alle famiglie di Certaldo per le bollette dell'acqua

Anche per il 2026 viene confermato il Bonus Idrico Integrativo, una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie che consente di ottenere sgravi o rimborsi sulla tariffa del servizio idrico, in base ai requisiti previsti dal bando.
Il contributo rientra nelle politiche sociali territoriali ed è gestito dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che ha ricevuto le risorse dall’Autorità Idrica Toscana per l’attivazione della procedura.
Quando e come presentare domanda
Il bando sarà aperto dal 4 al 25 maggio 2026.
La domanda potrà essere presentata solo online tramite il portale dedicato:
https://contributi.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/backoffice2
Il bando completo e la documentazione saranno disponibili anche sul sito della Società della Salute:
https://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/sds/albo-online/avvisi
Requisiti di accesso
Per partecipare è necessario essere in possesso di identità digitale (SPID, CIE o CNS).
Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quella telematica.
Informazioni utili
Per supporto nella compilazione o per chiarimenti è possibile rivolgersi agli Sportelli Sociali dei Comuni e ai Punti Informativi Unitari del territorio, consultando orari e sedi sul sito: www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it
Contatti di riferimento:
Giada Tessitori – puntoinformativounitario.castelfranco@uslcentro.toscana.it
Annalisa Ghiribelli – annalisa.ghiribelli@uslcentro.toscana.it
Tempi di istruttoria
Le domande saranno istruite dall’Ufficio Amministrativo della Società della Salute e il procedimento si concluderà entro il 30 giugno 2026
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
<< Indietro