Bonus Idrico Integrativo, ecco come presentare domanda

A partire da ieri, lunedì 4 maggio 2026, e fino a lunedì 25 maggio 2026, i residenti nei Comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa possono presentare domanda per chiedere l’assegnazione del Bonus Idrico Integrativo esclusivamente per l’abitazione di residenza.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online, accedendo al link https://contributi.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/backoffice2.

Il link, il bando e della documentazione correlata è disponibile sul sito istituzionale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa a questo indirizzo: https://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/sds/albo-online/avvisi.

La presentazione della domanda richiede l’identità digitale, quindi il possesso di SPID, o CIE o CNS. Qualsiasi altra modalità di invio/trasmissione non sarà considerata valida.

Per informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda, i cittadini potranno rivolgersi agli Sportelli Sociali per i Comuni dell’Unione dei Comuni

Circondario Empolese Valdelsa e ai Punti Informativi Unitari per i Comuni del Valdarno Inferiore (gli orari di apertura sono consultabili sul sito www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa