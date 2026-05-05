Cade un tiglio sul viale delle Piagge a Pisa

Le piogge di questa notte hanno determinato la caduta di un tiglio sul viale delle Piagge. La pianta ha subìto un cedimento del tronco in prossimità della base, riconducibile a una significativa perdita di resistenza meccanica causata da fenomeni di marciume localizzati nell’area del colletto.
La degradazione dei tessuti legnosi in questa zona critica ha compromesso la capacità portante del tronco, determinandone il collasso strutturale. La chioma, al contrario, non evidenziava anomalie o difetti rilevanti, risultando apparentemente sana.
La caduta dell’albero, in prossimità del marciapiede all’inizio di via Mariscoglio, non ha provocato danni a persone o cose.
Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa
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