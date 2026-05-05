Campi estivi 'Protezione Civile in Campo': iscrizioni esaurite in una settimana

Sold out in appena sette giorni. Le prenotazioni per i campi estivi “Protezione Civile in Campo”, l’iniziativa dedicata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni, hanno registrato il tutto esaurito in tempi record, confermando il grande successo di un progetto che continua a crescere anno dopo anno.

Promosso con passione e determinazione dal Coordinamento delle Pubbliche Assistenze della zona Empolese, in collaborazione con ANPAS Toscana, il camposcuola tornerà anche quest’estate con due turni già completamente esauriti: dal 27 al 31 luglio e dal 3 al 7 agosto, per un massimo di 15 partecipanti per settimana.

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’iniziativa si conferma come una delle proposte educative estive più apprezzate del territorio. Un risultato che testimonia non solo l’interesse delle famiglie, ma anche la qualità di un progetto capace di unire formazione, divertimento e valori civici.

L’esperienza si svolgerà nella splendida cornice di Corniola, immersa nel verde e nei boschi. Un ambiente ideale per vivere in tenda e sperimentare un contatto autentico con la natura, all’interno di un percorso formativo unico.

Il campo, attivo 24 ore su 24, propone un programma ricco e coinvolgente che alterna attività teoriche e pratiche. I partecipanti affronteranno temi fondamentali come il rischio idrogeologico, gli incendi boschivi e i terremoti, acquisendo anche le prime nozioni di primo soccorso: dalla gestione di una ferita domestica al comportamento corretto in caso di emergenza.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle esercitazioni sul campo: dall’uso della radio, strumento essenziale nelle comunicazioni di emergenza, alle dimostrazioni pratiche con idrovore e torri faro per la gestione delle piene, fino agli addestramenti con l’Antincendio Boschivo. Non mancheranno visite e attività tecniche, pensate per avvicinare i ragazzi al mondo della Protezione Civile in modo concreto e dinamico. Accanto alla sicurezza, grande attenzione sarà riservata all’ambiente. I giovani partecipanti impareranno a classificare correttamente i rifiuti, si cimenteranno nel riuso creativo e scopriranno le buone pratiche da adottare nei contesti naturali. Le attività di orienteering contribuiranno inoltre a sviluppare autonomia, spirito di squadra e senso dell’orientamento.

Il programma prevede anche momenti di svago, come le uscite in piscina, fondamentali per rafforzare i legami tra i ragazzi e rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’obiettivo resta chiaro: formare cittadini consapevoli, capaci di riconoscere i rischi, rispettare l’ambiente e contribuire attivamente alla sicurezza della comunità. Un percorso educativo che guarda al futuro del volontariato.

«Questi ragazzi, che oggi si appassionano alla Protezione Civile giocando e imparando, possono essere i volontari di domani. Dai 16 anni possono entrare a far parte delle nostre associazioni e molti, dopo questa esperienza, non vedono l’ora di farlo», spiegano gli organizzatori.

“Protezione Civile in Campo” si conferma così molto più di un semplice campo estivo: un investimento concreto nella cultura civica e nella sicurezza delle nuove generazioni. Un successo che, numeri alla mano, racconta una comunità viva e partecipe, pronta a crescere insieme ai suoi giovani cittadini.

Fonte: Ufficio stampa

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