CastelBike fa il pieno di ciclisti: 350 iscritti al raduno di mountain bike

Si conferma un grande successo quello di CastelBike, il raduno di mountain bike non competitivo organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Sicur Delta, Dottor Bike Store, AcquaTeam Nuoto Cuoio e Contrada San Martino.

“Ogni anno CastelBike riesce a richiamare sempre più partecipanti e questo ci rende particolarmente orgogliosi” il commento del presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari. “Nella terza edizione di domenica 3 maggio sono stati circa 350 i ciclisti iscritti, un numero che ha superato ogni aspettativa. Ringraziamo tutti gli enti e gli sponsor che ci hanno garantito il loro supporto, insieme a Croce Rossa, Pubblica Assistenza Vita Odv, la Polizia Municipale e tutti i commercianti che hanno contribuito all'ottima riuscita della 3° edizione di CastelBike”.

“È stata una bellissima giornata all'insegna dello sport all'aria aperta e a contatto con la natura, che ha permesso a grandi e piccoli di vivere un' esperienza a due ruote tra il centro storico e i boschi delle Cerbaie, una delle aree di maggior interesse naturalistico e ambientale del territorio a cui teniamo moltissimo e che abbiamo contribuito con tanto e impegno e duro lavoro a tutelare attraverso la manutenzione e la pulizia dei sentieri, con l'obiettivo di renderli fruibili all'intera comunità, e l'iniziativa dello scorso 12 aprile che ha visto protagonisti proprio i “castelbikers”. Vedere l'entusiasmo dei tanti partecipanti è stato davvero emozionante e ci dà l'energia per proseguire in questa fantastica iniziativa, pronti a programmare fin da subito l'organizzazione dell'edizione 2027”.

“Castelbike è stata fortemente voluta dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco” dichiara il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Siamo veramente soddisfatti per la conferma di questo importante appuntamento che dopo l'edizione d'esordio si conferma capace di attrarre un pubblico sempre maggiore. Un'iniziativa che corrisponde perfettamente al principale obiettivo del Ccn, ovvero animare e valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio, anche attraverso iniziative ed eventi di qualità come Castelbike”

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa