Si cercano attori e attrici per una fiction nel Chianti

“576”, come gli euro che un giovanissimo cittadino pienamente integrato nel tessuto sociale del territorio chiantigiano, aspira a raggiungere per migliorare la sua condizione lavorativa attraverso un percorso professionale e umano che proverà a realizzare a Greve in Chianti. “576” è il titolo della nuova fiction che il regista Gianmarco D’Agostino, ispirandosi ad un racconto di Marco Vichi, inizierà a girare nei prossimi mesi per una produzione firmata da Advaita Film.

Intanto è partita la ricerca dei futuri interpreti, attori e attrici anche non professionisti, giovani e adulti di ogni età dai 12 ai 75 anni per i vari ruoli che il regista assegnerà in funzione della realizzazione del cortometraggio, ambientato proprio tra le colline e nei centri urbani del territorio grevigiano. Il casting prenderà il via sabato 9 maggio presso la sala Margherita Hack dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Il requisito fondamentale è la residenza in Toscana e per i minori è richiesta la presenza di un genitore o tutore. Le riprese si svolgeranno nel mese di settembre e i candidati saranno regolarmente retribuiti.

I ruoli ricercati sono Amir, un ragazzo di 12-13 anni, Aziz, un uomo di 40-50 anni, Nadira, una donna di 35-50 anni, Selma, una ragazza di 19-24 anni Lorenza ragazza di 12 13 anni, Giovanni, un ragazzo di 12-13 anni, Mauro, un uomo di 65-75 anni, Adele una donna di 60-75 anni. Per alcuni di loro è gradita la conoscenza della lingua darija (arabo marocchino). “Siamo davvero molto lieti di accogliere una produzione cinematografica di questo calibro - dichiara il sindaco Paolo Sottani - abbiamo il piacere e l’onore di veder nascere una produzione artistica che scaturisce dal racconto di un autore del nostro territorio, il grande giallista Marco Vichi, invitiamo dunque la popolazione a presentarsi al casting che si terrà questo sabato”. “Si tratta di un’opportunità culturale – aggiunge l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi - che mette al centro la comunità, protagonista di un’operazione cinematografica”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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