Centri commerciali naturali, in arrivo bando per progetti di valorizzazione

In arrivo il bando 2026 per la valorizzazione dei centri commerciali naturali. La giunta regionale ha approvato gli elementi base della selezione pubblica, curata da Toscana Promozione Turistica e gestita da Sviluppo Toscana, che punta al sostegno del commercio locale, del turismo ad esso legato e della digitalizzazione delle offerte e delle attività. La dotazione finanziaria è di 340 mila euro.

“Prosegue l’impegno regionale per valorizzare e potenziare l’attività dei centri commerciali naturali toscani, veri e propri punti cruciali per i territori dal punto di vista economico, sociale e turistico – ha sottolineato l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras –. Il bando 2026 vuol dare un impulso a modernizzare, innovare, creare nuove proposte. I piccoli e medi negozi che si organizzano in questi centri possono avere possibilità di svilupparsi soltanto se riescono ad operare in sinergia, sfruttando al massimo la loro peculiarità come la capacità di stringere relazioni dirette e la loro presenza in aree spesso di pregio storico e artistico oltreché sostenibili sotto il profilo ambientale”.

Destinatari sono gli organismi di gestione dei centri commerciali naturali costituiti formalmente da almeno 2 mesi e che raggruppano principalmente imprese del settore commercio. I progetti dovranno riguardare temi enogastronomici, culturali, sportivi e naturalistici, storici o legati a tradizioni del territorio e prevedere una promozione che utilizzi canali digitali e social media, anche attraverso quelli messi a disposizione dal sistema regionale. Il contributo erogabile non potrà superare il 60% del totale delle spese ammissibili e comunque i 30 mila euro, mentre il costo totale del progetto non dovrà essere inferiore ai 10 mila euro

Fonte: Regione Toscana