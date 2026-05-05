Certaldo, visita guidata gratuita al Castello e ai Musei per valorizzare il patrimonio culturale cittadino

Il Comune di Certaldo promuove una speciale visita guidata gratuita al Castello e ai Musei di Certaldo, in programma sabato 16 maggio alle ore 15.00, con ritrovo presso Palazzo Pretorio.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è organizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con Pro Loco Certaldo e Fondazione Ente Boccaccio, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale di Certaldo Alto attraverso un percorso inedito tra alcuni dei luoghi più significativi della città.

L’evento nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di avvicinare gli abitanti di Certaldo e visitatori ai musei cittadini, ricordando che per i residenti l’ingresso ai musei comunali è sempre gratuito, tutto l’anno basta presentarsi direttamente in biglietteria per ritirare il biglietto gratuito.

«Si tratta di un’occasione importante per conoscere più da vicino il patrimonio culturale e storico di Certaldo Alto – sottolinea l’assessore alla Cultura Claudia Centi– non solo per chi visita la città, ma soprattutto per i certaldesi, che potranno scoprire curiosità e aspetti meno noti del nostro patrimonio».

Il percorso comprenderà approfondimenti dedicati alle edizioni rare del Decameron conservate in Casa Boccaccio, patrimonio della Fondazione Ente Boccaccio, oltre a una visita a Palazzo Pretorio con una lettura originale dedicata al tema della pena di morte e delle antiche prigioni.

Un focus che racconta il ruolo storico dell’edificio come vero e proprio centro di giustizia del territorio, luogo in cui venivano amministrate sentenze decisive sulla vita dei cittadini.

Per informazioni e prenotazioni: 0571 661219 – musei@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa