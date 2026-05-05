Chiesina e le Sue Frazioni: "Grave disservizio per la videosorveglianza comunale"

"Il territorio comunale di Chiesina Uzzanese a dicembre 2025 è stato oggetto di furti o effrazioni, sia su strada che negli edifici privati, anche in aree che dovrebbero essere coperte dalla videosorveglianza. Dovrebbero perché, almeno a dicembre 2025, le telecamere di videosorveglianza del Comune non erano in funzione", questa la denuncia del gruppo consiliare Chiesina e le Sue Frazioni.

Così il capogruppo Carlo Cortesi: "Non è stato possibile capire da quando andava avanti questo malfunzionamento, ci auguriamo da meno tempo possibile vista l'importanza della videosorveglianza per prevenire e rintracciare i responsabili di reati contro le persone e il patrimonio".

"In mezzo alla propaganda e ai sorrisi del sindaco Berti e della sua Giunta di centrodestra ci sarebbe un comune con gravi problemi di personale, in particolare proprio nell'ufficio Polizia Municipale; problemi temporaneamente tamponati grazie alla gestione associata ma che richiedono interventi seri per dare al personale condizioni di lavoro accettabili" prosegue Cortesi, che conclude "abbiamo anche scoperto che le telecamere non sono direttamente collegate con le forze dell'ordine, ci saranno certo dei motivi legati a privacy e adempimenti ma in altri comuni questo è possibile, non si capisce perché a Chiesina Uzzanese no."