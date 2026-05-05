Città Metropolitana di Firenze, via libera ai contributi per lo sport: tutti i beneficiari

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Dall'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi via libera ai contributi: tra i beneficiari anche progetti a Empoli e Fucecchio

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano, ha approvato all’unanimità una delibera di concessione contributi a enti pubblici e privati per iniziative sportive sul territorio metropolitano, tra cui progetti che coinvolgono anche le realtà di Empoli e Fucecchio, nell’ambito della politica di promozione dello sport come strumento di coesione sociale, salute, educazione civica e valorizzazione identitaria.

I contributi - spiega Armentano - finanzieranno progetti di rilevanza locale che favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini, promuovono eventi sportivi di qualità e sostengono associazioni e società sportive impegnate nella crescita culturale e sociale del territorio”.

Le iniziative oggetto di sostegno sono per:

Enti Pubblici:

Unione Montana dei Comuni del Mugello – Sport Games ed. 2026 (contributo proposto: € 5.000,00);

Comune di Fucecchio – Giochi di Maggio 2026 (contributo proposto: € 2.000,00);

Comune di Pontassieve – ABT Festival (contributo proposto: € 2.000,00).

Società Sportive:

Unione Sportiva Settignanese – 47° Torneo Internazionale “Nereo Rocco” (contributo proposto: € 1.500,00);

G.S. Maltinti Lampadari – Firenze-Empoli e 47° G.P. Città di Empoli (contributo proposto: € 5.000,00);

Quartotempo Firenze APS ASD – Calcio Visionario nelle scuole ed Euroblind (contributo proposto: € 1.000,00); A.I.C. Service S.r.l. – Evento WOMEN4FOOTBALL (contributo proposto: € 3.000,00);

C.R.A.L. Autolinee Toscane Area Fiorentina APS – Evento sportivo a Coverciano (contributo proposto: € 1.000,00);

Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione Le Signe – Premio Nazionale Atleta dell’Anno UNVS (contributo proposto: € 400,00);

Circolo Marina di Candeli ASD – Festa dell’Arno 2026 (contributo proposto: € 800,00);

Opes Italia APS – Comitato Provinciale Siena – “Danzando con il Cuore” / Premio Danza Città di Firenze (contributo proposto: € 1.000,00);

Gruppo Sportivo Tre Emme Ciclismo – Manifestazione di ciclismo vintage (contributo proposto: € 1.000,00);

G.S. Figline Bike ASD – 48° Girociclistico Nazionale del Valdarno (contributo proposto: € 1.000,00).

Dal punto di vista gestionale, il beneficiario dovrà impegnarsi alla rendicontazione dell’attività prodotta e delle spese sostenute al termine del progetto/iniziativa per la quale ha richiesto il contributo, pena decadenza dal contributo concesso.

Con questo intervento, la Città Metropolitana - conclude il consigliere metropolitano Armentano - conferma il proprio impegno per lo sviluppo sociale e culturale del territorio, sostenendo lo sport come leva di crescita e partecipazione per cittadini di tutte le età e abilità”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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