Claudio Bianchi riconfermato presidente di Confesercenti Firenze Metropolitana

Economia e Lavoro Firenze
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Claudio Bianchi riconfermato presidente di Confesercenti Firenze Metropolitana: eletta anche la vicepresidente Ilaria Scarselli

Claudio Bianchi è stato riconfermato presidente di Confesercenti Firenze Metropolitana. L’assemblea elettiva dell’associazione ha votato all’unanimità la sua rielezione, affiancandolo con la nomina di Ilaria Scarselli nel ruolo di vicepresidente.

Nel suo intervento, Bianchi ha sottolineato la continuità del gruppo dirigente, definendo il risultato come "la conferma di un gruppo dirigente che ha dimostrato di funzionare". Il presidente ha ricordato le difficoltà affrontate durante la pandemia e ha evidenziato la complessità del contesto economico attuale.

Tra le criticità indicate, la crescita debole, l’inflazione potenzialmente in rialzo e le tensioni internazionali: "Stiamo vivendo una transizione fragile, ci sono guerre, una crescita debole, l’inflazione che può tornare a crescere: è un momento socialmente difficile".

Al centro dell’analisi anche il tema della desertificazione commerciale nei piccoli centri, con effetti sulla socialità e sull’identità delle comunità locali. Bianchi ha invocato "politiche a tutto tondo" da parte delle istituzioni, includendo non solo fiscalità e promozione, ma anche il tema della raggiungibilità dei negozi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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