Contributi alluvione, il Comune di Calenzano attiva un supporto digitale per inserire i documenti

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(foto di archivio, alluvione 2 novembre 2023 Prato)

Il Comune di Calenzano mette a disposizione un supporto digitale per l’inserimento della documentazione

Contributi di immediato sostegno (CIS) relativi all’alluvione di marzo 2025: il Comune di Calenzano mette a disposizione un supporto digitale per l’inserimento della documentazione. Da lunedì 11 maggio a lunedì 20 luglio sarà possibile – solo su appuntamento e solo per le domande la cui istruttoria di ammissibilità è stata completata – usufruire del servizio di facilitazione digitale.

Per prenotare un appuntamento, è necessario chiamare i numeri 0558833284 e 0558833249 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30. Il servizio sarà garantito con queste modalità: lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00; martedì mattina dalle ore 9.30 alle 12.30; giovedì mattina dalle ore 9.30 alle 12.30, presso lo Sportello del cittadino (piazza Gramsci, 11).

Per il supporto digitale è necessario disporre di SPID - CIE oppure CNS. Non saranno accettati file in formato foto (es. Jpg) ma soltanto documenti in pdf, oppure in formato cartaceo che verranno scansionati al momento della presentazione. Si ricorda che il termine ultimo per sostenere le spese e caricare la documentazione nel portale è fissato al 31 luglio 2026.

Il servizio è di supporto digitale per l’inserimento della documentazione: per il supporto relativo all’istruttoria della pratica si dovrà sempre fare riferimento alla Regione Toscana. Al link https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-febbraio-marzo-2025 sono presenti una guida ed un video per i cittadini che dovranno effettuare la rendicontazione che illustra i passaggi principali e come fare per evitare gli errori più comuni. Per ulteriori chiarimenti, si può scrivere a postemergenza.pc@regione.toscana.it

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

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