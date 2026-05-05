Enoturismo, torna Cantine Aperte in Toscana

Cantine Aperte torna in tutta la Toscana dal 30 al 31 maggio. Promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana, l’evento si distingue per questa edizione per un’impronta completamente innovativa nell’accoglienza e per la presentazione delle ultime tendenze in ambito enoturistico, confermandosi come la vetrina delle novità italiane per gli appassionati di vino e turismo esperienziale. “Le cantine toscane sono chiamate a mostrarsi come le più performanti e organizzate wine destination del nostro Paese, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente che valorizza sia la qualità dei vini sia l’autenticità del territorio – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Anastasia Mancini – e l’obiettivo di quest’anno sarà rendere l’evento un assaggio delle esperienze enoturistiche più innovative e diversificate, destinate a essere proposte durante tutto l’anno”.

Il focus in particolare sarà sul turismo rigenerativo, ripensando l’accoglienza in funzione di una maggiore immersione nella natura, benessere all’aria aperta e connessione con la cultura locale, grazie anche all’abbinamento tra vino e prodotti tipici tradizionali. Cantine Aperte 2026 rappresenta un’occasione imperdibile per le cantine, che potranno promuovere nuove esperienze competitive, frutto di studi mirati alla diversificazione dell’offerta. Secondo l’indagine CESEO – LUMSA, presentata recentemente al Vinitaly, l’enoturismo gode di buona salute, con stabilità di fatturato per il 38,6% delle aziende e un incremento di visitatori pari al 59,8%. Tuttavia, emerge la necessità di migliorare l’accessibilità alle cantine, soprattutto per i turisti stranieri, suggerendo nuove strategie di accoglienza.

Gli eventi novità del 2026 presentati dalle cantine toscane. Dalla visita ai vigneti con l’esperto di cultura etrusca, al picnic nel vigneto con le novità enologiche delle aziende. Poi ancora passeggiate in campagna per scoprire gli scorci che caratterizzano i vigneti in Toscana, o hiking e cycling wine o party a tema, o ancora trekking nei vigneti. Tantissime le iniziative in programma da parte delle molte cantine aderenti. Da Montalcino a Bolgheri, dalla Val d’Orcia a Montepulciano, passando per Cortona, Arezzo e vino al Chianti o la Maremma. Tutta la Toscana del vino sarà in festa in due giorni. I programmi in aggiornamento sul portale rinnovato del Movimento Turismo del Vino Toscana dove sarà possibile scoprire e raggiungere la cantina più confacente alle proprie esigenze. www.mtvtoscana.com

Il 23 maggio l’Anteprima di Cantine Aperte al Valdichiana Designer Village per l’ospedale pediatrico Meyer. Cantine Aperte in Toscana avrà per il quarto anno consecutivo un prologo, sabato 23 maggio, al Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana (Ar), con la quarta edizione “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer” (dalle 16 alle 20). Una iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Movimento Turismo del Vino Toscana e Valdichiana Designer Village, con la partecipazione tecnica di Ais Arezzo, per coniugare moda, shopping, vino e soprattutto la solidarietà. Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Anche per questa edizione parteciperanno cantine provenienti dalle delegazioni dell’Umbria e dell’Emilia-Romagna. In programma spettacoli e show cooking.

Cantine Aperte. Nato in Toscana nel 1993, è oggi l’evento enoturistico più importante in Italia. Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre al tradizionale appuntamento di fine maggio, il marchio si lega appunto alla vendemmia, a San Martino, al Natale. Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.

Il programma

Fonte: Ufficio stampa

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